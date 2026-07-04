Arnavutluk Özel Kuvvetleri İsrail'de Eğitilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutluk Özel Kuvvetleri İsrail'de Eğitilecek

04.07.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Edi Rama, Arnavutluk Özel Kuvvetleri'nin eğitimi için İsrail ile işbirliği yapılacağını duyurdu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Özel Kuvvetleri'nin İsrail tarafından eğitileceğini açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'ta pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin eğitimini sağlayacak Ulusal Uçuş Okulu'nun açılış programında konuştu. Geçtiğimiz cuma günü İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems ile işbirliği içinde açılan Ulusal Uçuş Okulu açılış programında yaptığı açıklamada Rama, okulun Arnavutluk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Pilotlar ve hava trafik kontrolörlerinin bu okulda NATO standartlarına göre yetişeceğini ifade eden Rama, bu okulun Kosova'ya ve bölgedeki NATO üyesi ülkelerden gelecek adaylara da açık olacağını duyurdu.

"En büyük güvencemiz, dostumuz ve müttefikimiz İsrail"

Rama, bir sonraki adımın ise Özel Kuvvetler Okulu kurulması olacağını ve bu okulda eğitim, öğretim ve sertifikaların İsrail tarafından sağlanacağını söyledi. Rama, "Partnerlerimizle özel kuvvetlerin eğitimi, öğretimi ve sertifikasyonu alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden birini İsrail'den getirmek üzere görüşmeler yürütüyoruz. Özel Kuvvetler Okulu da başta Kosova olmak üzere diğer ülkelere açık olacak ve bu ülkelerden Harp Okulu öğrencilerini kabul edecek" dedi.

Rama, "Hedefimiz, savunmamızın dönüşümünü sağlayacak bu iki yeni merkezin, ülke sınırlarının ötesinde birer mükemmeliyet merkezi haline gelmesidir. Bu konudaki en büyük güvencemiz, dostumuz ve müttefikimiz olan İsrail savunma kuvvetleri ve hava kuvvetleridir. Okul ayrıca, diğer partnerlerle de iş birliği yapacak ve bu, yeni ortaklıklara yol açacaktır. Ancak başlangıç, oldukça güçlü yapıldı" ifadelerini kullandı.

"İsrail askerleri, Arnavut güçlerine çocuk öldürmeyi de öğretecek mi?"

Rama'nın açıklaması, İsrail'in son yıllarda Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği katliamlar nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine hedef oldu. Rama'nın konuşmasına, "İsrail askerleri, Arnavut güçlerine çocuk öldürmeyi de öğretecek mi?" şeklinde yorumlar yapıldı. - TİRAN

Kaynak: İHA

Politika, Edi Rama, Güvenlik, Savunma, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Arnavutluk Özel Kuvvetleri İsrail'de Eğitilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Müjdeyi verdiler TFF’den yeni futbol kuralları açıklaması Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:24
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok
Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 15:01:02. #7.13#
SON DAKİKA: Arnavutluk Özel Kuvvetleri İsrail'de Eğitilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.