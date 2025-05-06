Arnavutluk seçimlerinde Türkiye sürprizi: Aday profilleri dikkat çekiyor - Son Dakika
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Politika

Arnavutluk seçimlerinde Türkiye sürprizi: Aday profilleri dikkat çekiyor

Arnavutluk'ta 11 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerine katılan siyasi partiler ve adaylar arasında Türkiye'ye yönelik söylemler ve ilişkiler bağlamında kayda değer bir değişim yaşanıyor.

06.05.2025 13:29
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Arnavutluk'ta 11 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerine katılan siyasi partiler ve adaylar arasında Türkiye'ye yönelik söylemler ve ilişkiler bağlamında kayda değer bir değişim yaşanıyor.

Arnavutluk'ta halk 11 Mayıs Pazar günü genel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel saatle 07.00'da başlayacak olan oy kullanma işlemleri 19.00'de son bulacak. Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı bilgilere göre, 53 partinin yarışacağı seçimde parti sayısı önceki seçimlere kıyasla çok daha yüksek olması nedeniyle oy pusulasının da 59 cm x 42 cm ebatlarında olması bekleniyor. Hem Arnavutluk'ta hem de yurt dışında yaşayan 3 milyon 713 bin seçmenin oy kullanacağı seçimde mevcut Başbakana Edi Rama ve ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Sali Berisha başbakanlık için mücadele edecek.

İlk kez yurtdışında yaşayan Arnavutlar da oy kullanacak

Bu seçimlere ilk kez oy kullanacak genç seçmenlerin sayısı ise 114 binden fazla olarak gösteriliyor. Bu seçimleri önceki seçimlerden farklı olarak ilk kez yurt dışında yaşayan Arnavut vatandaşları da oy kullanabilecek. Seçime günler kalan Arnavutluk'ta seçim kampanyası başladı.

Arnavutluk'ta yaklaşan 11 Mayıs genel seçimleri, ülkedeki siyasi atmosferin alışılmış çizgisinden uzak, dikkat çekici gelişmelere sahne oluyor. Seçimlere katılan siyasi partiler ve adaylar arasında Türkiye'ye yönelik söylemler ve ilişkiler bağlamında kayda değer bir değişim yaşanıyor. Bu yılki seçimlerin en dikkat çeken partilerinden biri, eski ana muhalefet liderlerinden Lulzim Basha'nın kurduğu yeni siyasi oluşum Avrupa-Atlantik Demokratları. Basha'nın partisi, oy oranlarından çok milletvekili adaylarının profilleriyle gündeme oturmuş durumda. Parti listelerinde yer alan birçok isim, muhafazakar kimlikleri ve Türkiye'ye olan sempatileriyle öne çıkıyor. Bu durum, Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinde sembolik bir kırılma noktası olarak yorumlanıyor.

İstanbul'da yaşanan son deprem sonrası taziye mesajı yayımlayan tek milletvekili olan Seferi de aday

Muhafazakar kimliğiyle tanınan ve yerli seçmen tarafından saygı gören Milletvekili adayı Pellumb Seferi, Türkiye'ye duyduğu sevgiyle de biliniyor. Seferi, İstanbul'da yaşanan son deprem sonrası taziye mesajı yayımlayan tek milletvekili adayı oldu. Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yapan Seferi, "Arnavutluk'un geleceği, geleneksel dostlarla, özellikle Türkiye ile ilişkileri korumaktan geçer" ifadelerini kullandı.

Bir diğer dikkat çeken aday ise Hüseyin (Hysejin) Xhura. Türkiye'de geniş çevrelerce bilinen UKİD'in (Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği) Balkan Koordinatörü Abdullah Tatlıcı'nın aile dostu olan Xhura da muhafazakar görüşleri ve Türkiye'ye olan yakınlığıyla biliniyor. Partide yer alan bir başka isim ise Türkiye mezunu ve aynı zamanda Türkiye Mezunları Derneği Arnavutluk Başkanı olan Egert Haxhiu. Haxhiu, FETÖ karşıtı duruşu ve Filistin'e yönelik destek eylemleriyle tanınıyor. Türkiye'de aldığı eğitim sonrası aktif sosyal ve politik duruş sergileyen Haxhiu'nun adaylığı da kamuoyunda dikkat çekmiş durumda.

Siyasi analistler, bu aday profillerinin Arnavutluk'ta seçim stratejilerinin değiştiğini ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha açık bir şekilde siyaset gündemine girdiğini gösterdiği görüşünde. Önceki yıllarda siyasi aktörlerin Türkiye'yi övgüyle anmasının nadir görüldüğü ülkede, artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sempati birçok adayın açıkça dile getirdiği bir tutum haline gelmiş durumda. Bu gelişmeler, Arnavutluk'ta sadece bir seçim değil, aynı zamanda siyasal söylemin ve bölgesel pozisyonlanmanın da değişmekte olduğunu gösteriyor. Türkiye karşıtlığının yerini stratejik ortaklık ve sempatiye bıraktığı bu seçim atmosferi, birçok çevre tarafından "sürpriz" olarak tanımlanıyor. - TİRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Arnavutluk seçimlerinde Türkiye sürprizi: Aday profilleri dikkat çekiyor - Son Dakika

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