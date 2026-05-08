Arsin\'de Yeni Spor Kompleksi Açıldı

ARSİN'DE SPOR KOMPLEKSİ AÇTI, ÇOCUKLARLA BASKETBOL OYNAYIP GÜLLE ATTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışının ardından Arsin ilçesine geldi. Burada yapımı tamamlanan Arsin Spor Kompleksi ile ilçe stadının açılışını yaptı. Bakan Bak'a açılışta AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin eşlik etti. Katılımcılara seslenen Bakan Bak, ardından spor tesisini ziyaret edip çocuklarla basketbol oynadı, bahçede gülle attı. Daha sonra ilçe stadını inceleyen Bakan Bak, Arsin Belediyespor ile Şiran Yıldızspor arasında oynanan müsabaka öncesi futbolcuları tebrik etti. Arsinspor taraftarlarıyla bir araya gelen Bakan Bak, taraftarlara 3'lü çektirip tezahürat yaptı. Bakan Bak, ardından tribünde mücadeleyi takip etti.