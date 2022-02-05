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Artuklu Belediye Meclisi'nde gerginlik - Son Dakika

Artuklu Belediye Meclisi'nde gerginlik

05.02.2022 20:13
Artuklu Belediye Meclisi'nde gerginlik

Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Meclisi'nde mali denetim tartışması kavgaya dönüştü.

Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Meclisi'nde mali denetim tartışması kavgaya dönüştü. Meclis üyelerinin tartışmasına bir personelin de dahil olması ile olaylar büyüdü.

Mardin'in Artuklu Belediyesi'nde ocak ayında başlayan mali denetime dair tartışmalar sürüyor. Meclis üyeleri Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı'yı denetimi sabote etmekle suçlarken, Tutaşı "Hiçbiri maliyeci değil, hiçbiri inşaatçı değil" diyerek, AK Partili meclis üyelerinin kendisini Cumhurbaşkanına şikayet ettiğini açıklamıştı. Bugün yapılan meclis toplantısında AK Parti Grubu, Mardin Defterdarlığı'ndan uzman bir heyetin mali denetime iştirak etmesi için teklif sundu. HDP'li meclis üyeleri de bağımsız bir denetçinin mali denetim komisyonuna eşlik etmesi yönünde teklif sundu. Yapılan oylamada AK Partili meclis üyelerinin önergesi oy birliği ile kabul edildi. HDP'nin teklifi ise AK Partili meclis üyelerinin çekimser kalması üzerine oy çokluğu ile kabul edildi. Bunun üzerine tartışmalar yaşandı. Tartışmalarda AK Partili meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Bazı AK Partili meclis üyeleri çekimser kalan AK Partili meclis üyeleri ile tartıştı.

Tartışmalara bir personel de dahil oldu. Personelin HDP'li meclis üyelerine küfür ve hakaret etmesi üzerine olay daha da büyüdü. Görüntülere Başkan Tutaşı'nın ortamı sakinleştirmek için çabaladığı da yansıdı. - MARDİN

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Halkların Demokratik Partisi, Abdulkadir Tutaşı, Artuklu, Mardin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Artuklu Belediye Meclisi'nde gerginlik - Son Dakika


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