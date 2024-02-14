Artvin Belediye Başkanı Elçin'in 2 yıl önce yaşlı bir kişiyi ittiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Artvin Belediye Başkanı Elçin'in 2 yıl önce yaşlı bir kişiyi ittiği görüntüler ortaya çıktı

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarıya çıkarmasının görüntüleri 2 yıl sonra ortaya çıktı.

14.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:15
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Artvin Belediye Başkanı Elçin'in 2 yıl önce makamında, 85 yaşlarındaki şahsı ittiği görüntüler ortaya çıktı

ARTVİN - Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarıya çıkarmasının görüntüleri 2 yıl sonra ortaya çıktı.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in 2 yıl önce makamında gerçekleşen arbede bugün sosyal medyaya düştü. Makamına gelen ve kimliği açıklanmayan 85 yaşındaki yaşlı adamı eşinin yanında iterek dışarı çıkarttığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde yaşlı adamla aralarında gecen diyalog sonrası bir anda sinirlenen Başkan Elçin, yaşlı adamı iterek dışarıya çıkartırken, makamdan gelen sesleri duyan belediye çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Elçin, öfkeyle yaşlı adamın peşinden gitti ve kendisini engel olmaya çalışan belediye görevlisine de tepki gösterdi.

Öte yandan, Demirhan Elçin'in Ankara'da olduğu ve Artvin'e dönüşünde konuyla ilgili açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.

Artvin Belediye Başkanı Elçin\'in 2 yıl önce yaşlı bir kişiyi ittiği görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Artvin Belediye Başkanı Elçin'in 2 yıl önce yaşlı bir kişiyi ittiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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