Artvinli öğrenciler, TBMM'de horon oynadı - Son Dakika
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Artvinli öğrenciler, TBMM'de horon oynadı

14.10.2022 17:53
Artvinli öğrenciler, TBMM'de horon oynadı

Artvinli öğrenciler, TBMM'de horon oynadıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret eden Artvinli üniversite öğrencileri, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile birlikte Meclis bahçesinde horon oynadı.

Artvinli öğrenciler, TBMM'de horon oynadı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret eden Artvinli üniversite öğrencileri, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile birlikte Meclis bahçesinde horon oynadı.

Ankara'da öğrenim gören Artvinli 25 üniversite öğrencisi, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta'nın daveti üzerine TBMM'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından Balta, ziyaretçilerini araçlarına kadar uğurladı. Öğrencilerin geldiği araçtaki akordiyonun fark edilmesi üzerine, Balta ve öğrenciler Artvin yöresine ait horonu oynadı. Horona CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da katıldı. Artvin horonu, Meclis personelinin ilgisini çekerken pek çok kişi grubu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. AK Parti'li Balta, daha sonra misafirlerini TBMM'den uğurladı.

Görüntü dökümü:

- Grubun horon oyaması

Haber-Kamera:  Besti KARALAR/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Artvinli öğrenciler, TBMM'de horon oynadı - Son Dakika

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