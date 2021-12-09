ASELSAN ve ROKETSAN'ın satışıyla ilgili iddialara Meral Akşener'den tepki: Uygun kelime bulsam mahkemelik olacağız - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafın ve vatandaşın sıkıntısını dinlemek amacıyla il il gerçekleştirdiği ziyaretlerine Manisa'da devam etti.

İldeki ikinci durağı olan Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında esnaf ziyareti sırasında kendisine ilgi gösteren kalabalığa seslenen Akşener, "Buradan huzurunuzda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Katar'da deniliyor ki Aselsan'ın, Roketsan'ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır. Tank Palet Fabrikası'ndan sonra ikinci... Uygun kelime bulsam mahkemelik olacağız. Gerek yok, buna gerek yok. Huzurunuzda uyarıyorum. İnşallah sizinle beraber iktidar olacağız. Onlara el uzatanların o ellerini oradan çektireceğiz. Bugünden söyleyeyim. Devletimizin en kritik kurumları, 5 maaş, 11 maaş alabilmek için 500 milyon dolarlık uçaklarla uçabilmek için peşkeş çekilemez." diye konuştu.

ASELSAN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Türk savunma sanayii şirketi ASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarını yalanlamıştı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.