Asgari Ücret Açıklaması

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde açıklanacağını belirtti.

Asgari ücret, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" dedi. - ANKARA