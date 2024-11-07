Asgari Ücret Açlık Sınırının Üstünde Olmalı

Politika

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, yeni asgari ücretin açlık sınırının altında olmamasının gerektiğini belirtti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milyonlarca emekçinin gözünün aralık ayında belirlenecek asgari ücret tutarında olduğunu söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bir tarafında hükümet, diğer tarafında sendika temsilcilerinin yer aldığını hatırlatan Demir, "Ortalık kasıp kavuruluyor, yerlisinden yabancısına patronlar asgari ücret talimatları yağdırıyor, 20 gün sonra masanın öbür ucuna oturacak sendikadan hala çıt yok." ifadelerini kullandı.

İşçilerin taleplerinin Komisyon tarafından karşılanamayacağını öne süren Demir, "Açlık sınırı 20 bin lira oldu. Yüzde 17 zam olursa asgari ücret 19 bin 892 lira olacak ve açlık sınırının altında kalacak. Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret 21 bin 252 lira olacak ve 2 ay geçmeden yine açlık sınırının altına düşecek." diye konuştu.

Demir, asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir seviyeye çıkarılmasının gerektiğini savundu.