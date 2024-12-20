Asgari Ücrete Yüzde 44 Zam Talebi

Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Asgari ücreti, en güncel yoksulluk sınırının yarısı oranında arttıralım. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu demokratikleştirelim. Yapısını, katılımcı ve çoğulcu yapalım." dedi.

Koçyiğit, TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde DEM Parti Grubu adına söz aldı.

Türkiye'yi demokrasiden, eşitlikten, adaletten daha fazla uzaklaştıran bir bütçe teklifinin görüşüldüğünü, bütçe ile halkın payına yine yoksulluk düştüğünü savunan Koçyiğit, "Türkiye'de gelir eşitsizliğinin gün geçtikçe derinleştiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomik göstergelerin tarihin en dip seviyelerine ulaştığını" ileri sürdü.

"Enflasyonu düşürmek için acı faturanın halka kesildiğini" söyleyen Koçyiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 4 milyon hanenin yardıma muhtaç olduğunu belirtti.

Asgari ücret ile emekli maaşının düşük olduğunu ifade eden Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkın en önemli gündemlerinden biri asgari ücret. Seçim sürecinde yılda 2 defa asgari ücrete zam yaparken, seçim sonrası bunu teke indirdiniz. Bu, iktidarın kendi siyasi hesaplarını gözettiğini ortaya koymaktadır. Sizin derdiniz seçim, halkın derdi geçim. Halkla aranızdaki uçurum bu kadar. Bugün asgari ücret, genel ücret olmuş durumda. Milyonlarca aile, asgari ücretle yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Sene başında 17 bin 2 lira olan asgari ücretin yüksek enflasyon karşısındaki reel alım gücü 12 bin lira oldu. Yani açlık sınırının altında kaldı. Gelin, asgari ücreti, en güncel yoksulluk sınırının yarısı oranında arttıralım. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu demokratikleştirelim. Yapısını, katılımcı ve çoğulcu yapalım."

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, bütçede kadının olmadığını, kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilmediğini öne sürerek, partisinin, toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçeyi hayata geçirmek için çalıştığını da belirtti.

Suriye'nin kuzeydoğusunun Türkiye için asla bir tehdit olmadığını savunan Koçyiğit, "İstikrar ve barış bölgesidir. Türkiye'nin sınırını koruyan en önemli yerdir." sözlerini sarf etti.

"Bütçeyi emekçilerin bütçesi haline getirmeniz lazım"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bütçenin yapım süreçleri ile demokratikleşme arasında önemli bir bağ olduğunu ifade ederek, Türkiye'de salt şekil şartını sağlayan bir bütçe maratonu gerçekleştirildiğini savundu.

Türkiye'nin kırılgan ekonomiler listesinden hiç çıkamadığını söyleyen Temelli, şöyle konuştu:

"Bu kadar fedakarlık, kemer sıkma, yaptırımlar... Ama ilk 5'te yerimizi kaptırmadan orada durmaya devam ediyoruz. Kırılganız, çünkü bu kırılganlığı kendimiz yaratıyoruz. Çözüm basit; demokratikleşme. Her şeyin anahtarı bu. Demokratik ülkelere öykünüyorsunuz, o zaman gereğini yapın. Otoriter rejimle demokrasicilik oynamaya çalışıyorsunuz, bu sadece krizleri büyütüyor. Bütçenin demokratikleşmesi önemli bir role sahip. Siyasi krizi aşabiliriz, özgürlükleri var edebiliriz. Katılımcı bütçe yapmalıyız. Demokrasiyi, toplumun tüm yapılarında hayata geçirmeliyiz."

Temelli, "hem Kürt sorununun hem ekonomik sorunların çözümünün demokratikleşmeyle mümkün olabileceğini" belirtti.

Asgari ücret tartışmalarına değinen Temelli, "Tutarlı olmanız için asgari ücrete en az yüzde 44 zam yapmalısınız. Neden? Yeniden değerleme oranınız yüzde 44. Bütün vergileri yüzde 44 arttırmıyor musunuz? Evet. O zaman maaşlarımızı da ücretlerimizi de arttırın. Çünkü vergi ödeyeceğiz." dedi.

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yapılması gerektiğini söyleyen Temelli, "Yaşamın yarısı kadın. Yaşamın özgürleşmesi için bütçeyi kadınlaştırmalısınız. Bütçeyi doğallaştırmanız lazım; ekolojik gelişmelere, doğaya saygı göstermeniz lazım. Bütçeyi emekçilerin bütçesi haline getirmeniz lazım. Eşit yurttaşlık temelinde bir bütçe yapmak için her şeyden önce emeğin bütçesini yapmak lazım. Dışlanmış, ötekileştirilmiş, yok sayılmış bu ülkede kim varsa bu bütçede olmalı." ifadelerini kullandı.