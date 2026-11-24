Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Kadınların hayatta kalmak için direndiği değil eşit ve özgür yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

"Kadın cinayetlerinin yıllardır engellenemediğini ve her yıl sayının arttığını" iddia eden Kaya, İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, 2026'nın 10 ayında 194 kadın cinayetinin işlendiğini ancak Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformunun verilerine göre bu sayının 518 olduğunu ileri sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kadınların yüzde 28'inin psikolojik, yüzde 18'inin ekonomik şiddet gördüğünü dile getiren Kaya, iktidarı eleştirdi.

İktidara geldiklerinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u etkin bir şekilde uygulayacağız. Kadın sığınaklarının sayısını hızla arttıracağız. Güvende barınma, ücretsiz kreş, ücretsiz adli yardım ve güvenceli istihdam sağlayacağız. Bunlar bir lütuf değil, sosyal devletin yerine getirmek zorunda olduğu temel görevleridir. Ev kadınlarına emeklilik güvencesiyle kendi maaşlarıyla ayakları üzerinde durmalarını güvence altına alacağız. Kadınların hayatta kalmak için direndiği değil eşit ve özgür yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."

Toplantıya, Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ile öldürülen bazı kadınların yakınları da katıldı.