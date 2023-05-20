ATA İttifakı, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüştü! İşte merak edilen görüşme trafiğinin perde arkası - Son Dakika
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ATA İttifakı, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüştü! İşte merak edilen görüşme trafiğinin perde arkası

ATA İttifakı, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüştü! İşte merak edilen görüşme trafiğinin perde arkası

20.05.2023 14:56

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda hangi adaydan yana tavır takınacakları merak konusu olan ATA İttifakı'nda dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşürken Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Siyasette baş döndüren görüşme trafiğinin detaylarını ise Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Çınar Coşkunserçe, konuk olduğu Haberler.com YouTube kanalında açıkladı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oy aldı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidecek.

BAŞ DÖNDÜREN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adaya destek vereceği en çok merak konuların başında geliyor. Kamuoyu bu soruya yanıt ararken konuyla ilgili dün baş döndüren bir görüşme trafiği yaşandı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldiği sırada Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Peki süreç nasıl gelişti, görüşmeler önceden planlanmış mıydı? Tüm olan biteni Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Çınar Coşkunserçe, konuk olduğu Haberler.com YouTube kanalında anlattı.

TOPLANTI ESNASINDA HABER GELDİ

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Coşkunserçe, "Sayın Özdağ ve Sayın Kılıçdaroğlu görüşme sonrası açıklamalarını yapıp ayrıldılar. Saat 3'te bizim başkanlık divanı toplantımız vardı. Buraya genel başkanımız da katılıyor. Bu görüşmeler sırasında Sayın Oğan, Ümit Özdağ'ı arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme talebi olduğunu iletiyor. Sayın Özdağ da 'Git görüş bakalım, öğrenelim, anlayalım' diyor. Durum bu minvalde gelişiyor. Bu görüşme talebi Sayın Erdoğan'dan geliyor" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN SEÇİMDEN ÖNCE CEVAP VERMEDİ"

Açıklamasının devamında Sinan Oğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme talep ettiğini ancak olumlu dönüş alamadığını ifade eden Coşkunserçe, "Seçimden önce Sinan Oğan'ın bir görüşme talebi olmuştu ama cevap dahi verilmemişti. Ama seçimden sonra Kılıçdaroğlu ile görüşmeler başlayınca Sayın Erdoğan da 'Buyrun gelin görüşelim' diye bir teklif geliyor. Sinan Oğan da kabul ediyor" dedi.

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Özdağ, Kılıçdaroğlu'yla Sinan Oğan da Erdoğan'la görüştü! İşte baş döndüren görüşme trafiğinin perde arkası Özdağ, Kılıçdaroğlu'yla Sinan Oğan da Erdoğan'la görüştü! İşte baş döndüren görüşme trafiğinin perde arkası

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ATA İttifakı, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüştü! İşte merak edilen görüşme trafiğinin perde arkası - Son Dakika


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