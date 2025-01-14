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Ata Tohumu Dönemi Başlıyor

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Tarım Kredi Kooperatifleri'nde Şubat ayından itibaren ata tohumlarına ulaşım sağlanacak.

14.01.2025 13:38
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Şubat ayından itibaren Tarım Kredi Kooperatifleri'nde ata tohumu dönemi başlıyor

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki her bir vatandaşımız Tarım Kredi Kooperatiflerine giderek ata tohumlarımıza ulaşmaları ve kullanmaları mümkün olabilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

"Tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıktı"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Yumaklı, dünyanın 117 farklı ülkesine Türkiye'nin tohum ihraç ettiğini belirterek, "Tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin tohum konusunda net bir ihracatçı ülke olduğunu belirtmek istiyorum. Firmalarımıza, bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"Sertifikalı tohum üretimine desteklerimiz 7 milyar liraya ulaştı"

Bakanlığın 2005 yılından itibaren sertifikalı tohum üretimine destek verdiğini hatırlatan Yumaklı, "Son 4 yılda bitkisel üretim ile ilgili sertifikalı tohum üretiminin bizlerin beklentisi oranında gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Günümüz itibariyle bu konuda desteklerimiz 7 milyar liraya ulaşmış durumda" diye konuştu.

Şubat ayından itibaren Tarım Kredi Kooperatiflerinde ata tohumu dönemi başlıyor

Ata tohumlara ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugüne kadar 37 yerel ata tohumumuzun tescillendiğini belirtmiştik. Şubat ayı içerisinde bu rakamı 49'a çıkaracağız. Geliştirilmiş ata tohumlarımız vatandaşımızın çok rahat bir şekilde ulaşabileceği bir ortam sağlanması amacıyla Tarım ve Kredi Kooperatiflerde satılması ile ilgili bir çalışma başlatmıştık. Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki her bir vatandaşımız Tarım Kredi Kooperatiflerine giderek ata tohumlarımıza ulaşmaları ve kullanmaları mümkün olabilecek" ifadelerini kullandı.

Ata Tohumu Dönemi Başlıyor
Kaynak: İHA

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