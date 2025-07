Atakum\'a İkinci Kent Lokantası ve Halk Kasabı Geliyor

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ilçeye ikinci bir kent lokantası ile halk kasabı kazandıracaklarını söyledi.

Yeni kent lokantası ile halk et satış noktasının günümüz ekonomik şartlarında önemli bir ihtiyaca cevap olacağına dikkat çeken Başkan Türkel, "Biz, belediyeye gelmeden önce, burası Down Kafe'ydi. Çok güzel bir projeydi ama kullanım itibarıyla talebin çok az olduğunu düşünerek down sendromlu arkadaşlarımızı, belediyede çok güzel yerlere yerleştirdik. Günün ekonomik şartlarını, vatandaşımızın ekonomik durumunu düşünerek kent lokantasının birincisini açmıştık. Ömürevleri şubesi, ikinci kent lokantamız hayırlı olsun. Samsun'da ilk olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilikle alakalı projelerinden halk et projesi de Atakum'a, Samsun'a hayırlı olsun" dedi.

"Amacımız özel sektöre rakip olmak değil"

Amaçlarının özel sektöre rakip olmak olmadığına değinen Başkan Türkel, "Ekonomik ürünler satacağız. Belli zaman dilimlerinde açık olacak. Ana ihtiyaç olan et ürünlerinin uygun fiyatla, vatandaşlarımızın sofralarına girmesine sağlamak istiyoruz. Atakum halkına hem kent lokantasının ikinci şubesi, hem de halk et halk kasabı hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN