Atakum Belediye Başkanı Türkel, teminat mektubu imzalanınca maaşların ödeneceğini söyledi

Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Teminat mektubu gelmek üzere. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Dün de görüştük süreçte bir problem olmadığını söylediler. Teminat mektubu imzalanır imzalanmaz maaşlar ödenecek, bundan sonra da maaş sürdürülebilir hale geliyor" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve DİSK Genel-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak çalışanlarla bir araya geldi. Görüşmede belediyenin mali durumu, geciken maaş ödemeleri, teminat mektubu süreci ve belediye önünde gerçekleştirilen eylemler değerlendirildi. Başkan Türkel, göreve geldikleri dönemde belediyenin birikmiş personel borçları ve kıdem tazminatları bulunduğunu belirterek, önceliklerinin her zaman çalışanların alacaklarının ödenmesi olduğunu söyledi. Türkel, "Biz belediye başkanı olduğumuzda, 5 Nisan 2024'te mazbatamızı aldık. ve ilk işimiz de mesai arkadaşlarımız oldu. Birikmiş personel borçları, birikmiş kıdem tazminatları vardı. İlk işimiz birikmiş personel maaşları için teminat mektubu aldık. ve teminat mektubumuzdaki borçlanma limitimizle hemen kredi talebinde bulunduk. Bunları ödedik. Bir sonraki mecliste de birikmiş kıdem tazminatları vardı. Bunun için karar geçirdik ve kıdem tazminatlarını ödedik" diye konuştu.

Teminat mektubu bekleniyor

Belediyenin mevcut mali durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Türkel, maaş ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla teminat mektubunun Ağustos ayındaki belediye meclisinde geçirildiğini ve İller Bankası'na gönderildiğini ancak sürecin henüz tamamlanmadığını söyledi. Teminat mektubunun çıkmasının ardından kredi kullanılarak maaşların ödeneceğini belirten Türkel, "Biz teminat mektubumuzu Ağustos ayının ilk meclisinde geçirdik ve Ankara'ya, İller Bankası'na gönderdik. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Maaşlardaki gecikmenin sebebi de bu sürecin henüz tamamlanmamış olmasıdır. Teminat mektubu gelmek üzere. Dün de görüştük süreçte bir problem olmadığını söylediler. İller Bankası'nda teminat mektubuna imzanın atılmasının ardından, ertesi gün maaşlar da yatacak" şeklinde konuştu.

"Çok yakın bir zamanda maaşlarımızı hallediyoruz"

Maaş ödemelerindeki gecikme nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Türkel, çalışanların yaşadığı sıkıntıyı anladığını belirtti. Atakum Belediyesi'nin mali yapısının düzeltilmesi için tasarruf uygulamalarının sürdüğünü ve önümüzdeki dönemde maaş ödemelerinin sürdürülebilir hale geleceğini söyleyen Türkel, "Ben çok çok üzgünüm gecikmeler için. Sizlerle empati yapan birisiyim. Ben sizlere mahcup olacaksam, sizlere karşı yüzüm kızaracaksa bu belediye başkanlığı bana nasip olmasın diyorum. Ancak önümüz aydınlık. Karanlık bir şey yok. Çok yakın bir zamanda maaşlarımızı hallediyoruz. Bundan sonra da maaş sürdürülebilir hale geliyor. Ciddi kemer sıktık. Gideri az, geliri daha çok bir belediye haline geldik. Bunu çok yakın zamanda grafiklerle gösterecek halkımıza da anlatacağız. Önümüzde bir sürü açılan şeyler var. Atakum Belediyesi yükseliştedir ve personel maaşları da çok yakın bir zamanda ödenecek. Ben okullar başlamadan pazartesi olmadan bunun gelmesi için bastırıyorum. Çünkü okullar açılıyor. Herkesin çok masrafı var. Kaldı ki kaç aydır birikmiş maaşımız var. Bunu çözeceğiz öncelikle. Bunu çözeceğimizi bilin" ifadelerini kullandı.

Karabacak: "Eylemler sendika seçimleriyle bağlantılı"

Belediye önündeki eyleme ilişkin değerlendirmede bulunan Mutlu Karabacak ise eylemin sendika seçimleriyle bağlantılı olduğunu savunarak, "Biz bu süreçte haftanın üç günü belediye başkanımızla istişare halindeyiz. Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil bağdan üzüm yemek. Buranın asıl sahipleri biz işçileriz. Biz bu süreçte belediye başkanımızla her zaman müzakere etmek zorundayız. Üç dört tane arkadaşımız yan yana gelip çadır kurup grev yapmaları veyahut da orada beklemeleri bizi de zor duruma sokuyor. Neden? Biz burada grev yapma şansımız yok ama iş bırakma eylemi yaparsak burada Atakum'da yaşayan 300 bin nüfusa yakın kişi buradan hepsi zararı görecek. Yani seçimimiz olabilir. Arkadaşlar seçim varsa çıkarsınız, kendinizi tanıtırsınız. İşçi arkadaşlarımız onları seçerse biz bırakır geçeriz. Onlar diğer üç tane ile gittiler. Hiçbir karşılıkları olmadıklarından dolayı belediyenin önünde çadır kurmaya başladılar. Yani biz bu sürecin ne olduğunu hepsini biliyoruz" açıklamasında bulundu.