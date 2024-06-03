Atakum Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 6 Madde Komisyonlara Havale Edildi - Son Dakika
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Politika

Atakum Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 6 Madde Komisyonlara Havale Edildi

Atakum Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 6 Madde Komisyonlara Havale Edildi

Atakum Belediye Meclisi Haziran Ayı ilk toplantısında gündeme alınan 6 madde, ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda ayrıca İYİ Partili bir üyenin istifası da açıklandı.

03.06.2024 15:53  Güncelleme: 15:56
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SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Meclisi Haziran Ayı ilk toplantısında gündeme alınan 6 madde, ilgili komisyonlara havale edildi.

Samsun'un Atakum Belediyesi'nde Haziran ayının ilk meclis toplantısı, belediye binasındaki toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında yapıldı. Toplantıda görüşülen 6 gündem maddesinin tamamı oy birliği ile kabul edilerek daha kapsamlı tartışılmak üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

12,2 milyon TL'lik kredi kullanım yetkisi teklifi

Toplantıda gündeme alınan maddeler arasında "Belediye birim müdürlüklerinde sürekli ve KHK'lı işçi olarak görev yapmış ve emekliliğe sevk edilmiş personellerin, kıdem tazminatları ile icraya bildirilmiş kıdem tazminatı icra dosyalarının ödemelerinde kullanılmak üzere 12 milyon 224 bin TL İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılarak karşılanması" maddesi de yer aldı. Söz konusu madde kapsamında 66 kişinin belediyeden alacakları kıdem tazminatı ve icra dosyaları masraflarının ödenmesi planlanıyor.

Komisyona havale edilen maddeler, görüşüldükten sonra mecliste onaylanıp, karara bağlanacak.

İYİ Partili üye istifa etti

Öte yandan Atakum Belediye Meclisinde İYİ Parti'yi temsil eden tek meclis üyesi olan Cüneyt Sağıroğlu, partisinden istifa ettiğini açıklayarak, bundan sonraki meclis çalışmalarına 'bağımsız' üye olarak devam edeceğini ifade etti. Böylece Atakum Belediye Meclisinde İYİ Parti'nin meclis üyesi kalmadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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