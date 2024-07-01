Atakum Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısında Konuşan Başkan Türkel, Kamu Yararı Anlayışıyla Çalıştıklarını Belirtti

Politika

Atakum Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısında konuşan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Kamu yararı anlayışıyla çalıştığımız için mutluyum" dedi.

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Başkan Serhat Türkel başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme alınan 5 madde görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda AK Parti Meclis Üyesi Erdal Benli, Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün İller Bankası ve yurt içi bankalardan kredi teklifi üzerine, önceki kredilerin kullanıldığı alanlar hakkında bilgi istedi.

"Hacizlere karşı borçlanma yetkisi istiyorum"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, açıklamasında şöyle konuştu: "Şeffaflık ilkesiyle yönetim kararı aldık ve hep böyle ilerleyeceğiz. 50 milyon TL borçlanma yetkisi aldık ve İller Bankası'ndan, doğrudan personel giderlerini ödenmesini istedik. Sayın İlbank Genel Müdürü ile görüşmemizde daha önceki dönemden kalma tazminatlar, kıdem tazminatları ve maaşlarla alakalı her şeyin oradan ödenmesini istedik. Ama böyle bir şey mümkün olmadı. Bize teminat mektubu verdiler. Mali Hizmetler Müdürü ve ilgili birimle görüşüp, bütün bankaları üçer tur dörder tur ziyaret ederek krediyi alırken toplamda 6 milyon TL'yi aşkın bir rakam tasarruf yaptığımızı söyleyebilirim. Bankalardan neredeyse faiz alamayacak duruma gelecektik. Kamu yararını korumak birinci önceliğimiz. Vergi dönemindeydik. Aldığımız paranın çok daha fazlasını, vergiden gelen paraları biriktirerek ve kemer sıkarak personel maaşlarını ödedik. Dışarıdan hiçbir hizmet almadık. Kurban Bayramı öncesi tüm personelimize müjde oldu. Biz de çok rahat bir şekilde bayramımızı yapmış olduk. Borçlanma yetkisini verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dolayısıyla 50 milyon TL tam olarak personel giderlerine gitti. Üzerine 30 milyon TL kadar para biriktirmiştik. Bununla birlikte şirket personeline ve KHK'lı belediye personeline, geçmişe yönelik hiçbir maaş borcumuz kalmadı. Birinci seferde bütün borçlanma yetkisini almadık. '50 milyon TL bütün işimizi görür' dedik. Ani bir şekilde oluşan durumlarda örneğin önümüze bir arsanın haciz yolu icra edilmesi geldiğinde, elimiz kolumuz bağlı. Belediye arsaları, kamu yararı anlayışıyla yarı fiyatına gidiyor. 250 bin kişinin vergilerinden oluşan bir devlet bütçesi bu. Haciz gelmeden bir aksiyon almamız gerektiğinde kullanmak için, sizden borçlanma yetkisi istiyoruz."

Başkan Türkel, AK Parti Meclis Üyesi Selen Gülhan Çam'ın mecliste gündeme getirdiği 'Belediyeye yeni makam aracı alındığına ilişkin iddialar' hakkında ise, "5 Nisan'da mazbatamı aldım. Atakum Belediyesi'ne geldiğimde, inanın aracımın olmadığını bilmiyordum. 'Başkanım aracınız yok, araç kiralık' dediler. ATK plakalı Zabıta Müdürümüzün, Fen İşleri Müdürümüzün bindiği arabalar vardı. 'Onunla idare edelim' dedim. Bir süre gitti. Seçim çalışmalarında il yöneticimiz Erdinç Abinin elini taşın altına koyma yöntemiydi. Seçimde birisinin dükkanı diğerinin aracı vardı. Erdinç Abi, 'Bir iki ay kullan, sonra araç kiralarsın' dedi. Arabasını iade edeceğiz. Böyle bir şey mümkün değil. Ben il yöneticimizden böyle bir şey istemem. Çok basit konular, cevap vermek istemiyorum. Önceliğimiz bu değil. Sorduğunuz için cevap verdim. Araç ciddi bir tasarruf. Ben İstanbul Ankara arasında yoğun mesai yaptım. Tüm bakanlarla, müsteşarlarla 'Nasıl kaynak oluşturacağız' diye görüştüm. Sayın Ekrem ve Mansur Başkanımızdan sathi kaplama, kombi makinası ve üç tane kamyon sözü aldık. Bir yıllık geçici görevlendirmeyle, kullanmadıkları araçları Atakum'a alıp bir yıl kira ödemeyelim, diye çalışıyoruz. Araçla bir havuz sistemi oluşturduk. Herkesin altında bir araba olsun, anlayışımız yok. Başkan Yardımcıları kendi arabalarıyla ya da motosikletleriyle geliyor. Beni evden almaya, makam aracının gelmeyeceğini söyleyeyim. Atakum Belediyesi'ne tam bir kurumsallık getirmek istiyoruz. Bir yıl sonunda ne kadar tasarruf yaptığımızı söylediğimizde, herkesin dudakları uçuklayacak. Cenazelerde yaptırdığımız kıymalı pide için bir lira fatura ödemedik. Çakırlar Korusu'nda ocağımızı yaptırdık. Bütün kıymalı pideleri, kendimiz üretiyoruz. Bütün araçlarımızı kendimiz yapıyoruz. Taş parkeyi kendimiz döşüyoruz. Çalışmalarımızı, kamu yararı anlayışıyla yaptığım için mutluyum" diye konuştu. - SAMSUN