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Atakum Belediyesi'nden Atatürk için anma töreni - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden Atatürk için anma töreni

10.11.2021 16:03
Atakum Belediyesi'nden Atatürk için anma töreni

Atakum Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 83. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 83. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 83. nedeniyle anma töreni düzenledi. Belediye Meydanı'nda düzenlenen anma törenine Atakum Belediye Başkan Vekili Av. Fikret Can Demir, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye çalışanları katıldı. Katılımın yoğun olduğu programda saat 09.05'de çalan sirenler eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"En büyük armağanı Cumhuriyet"

Atakum Belediyesi Başkan Vekili Av. Fikret Can Demir yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasıyla dünya liderleri için de ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Atatürk, yenilikçi ve ileriyi görebilen özellikleri yanında büyük bir komutandır aynı zamanda. Türk Kurtuluş Savaşı'na yön vermiş, milleti ile birlikte 'ya istiklal ya ölüm' parolası ile hareket ederek, zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası elde edilen başarının yeterli olmadığını düşünerek yapılması çok zor olan birçok devrimleri başarıyla gerçekleştirmiştir. O'nun Türk milletine en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak olmuştur. Gerçekleştirdiği devrimler ile Türk milletine çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale gelmesini sağlamıştır" dedi.

"Türk gençliği devrimlerinin yılmaz savunucusu olacak"

Başkan Vekili Demir, Ulu Önder'in hayatının sonuna kadar ülkesine hizmet ettiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi: " 10 Kasım'lar milletçe tuttuğumuz yasa rağmen; Atatürk'ün fikirlerinin daha iyi anlaşılarak tatbik edileceği günler olmalıdır. Bugün bizler onu her zamankinden daha iyi anlayarak, düşüncelerinden daha iyi istifade ederek, bilimin ışığında ülkemiz ve milletimiz için daha iyi neler yapabiliriz onu düşünmeli ve zaman geçirmeden işe koyulmalıyız. Atatürk'ün izinde yürüyen ve ulaştığı çizgiyi daha ileriye götürebilecek bir kuvvetin varlığını damarlarında hisseden Türk gençliği, kendisine yakışan başarıyı elde etmek ve etmeye de devam etmek üzere devrimlerinin yılmaz savunucusu olduğunu gösterecektir."

Anma töreninin ardından belediye çalışanları Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı. - SAMSUN

Atakum Belediyesi'nden Atatürk için anma töreni
Atakum Belediyesi'nden Atatürk için anma töreni
Atakum Belediyesi'nden Atatürk için anma töreni
Atakum Belediyesi'nden Atatürk için anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Atakum Belediyesi'nden Atatürk için anma töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atakum Belediyesi'nden Atatürk için anma töreni - Son Dakika
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