Atakum Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi 2,5 Milyar TL Olarak Belirlendi - Son Dakika
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Politika

Atakum Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi 2,5 Milyar TL Olarak Belirlendi

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Atakum Belediyesi, 2025 mali yılı için 2 milyar 555 milyon TL bütçe teklifinde bulundu. Toplantıda başka önemli maddeler de görüşülerek komisyondan geçmek üzere havale edildi. Gıda Bankası'nın kapatılması ve yeni araç alımları gibi konular tartışıldı.

02.10.2024 16:48  Güncelleme: 16:54
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Atakum'un 2025 mali yılı tahmini bütçesi 2,5 milyar TL

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi meclis toplantısında görüşülen 2025 yılı mali hazırlık bütçesi 2 milyar 555 milyon TL olarak teklif edildi. Bütçe, görüşülmek üzere ilgili komisyona havale edildi.

13 gündem, 8 gündem dışı olmak üzere toplam 21 maddenin görüşüldüğü Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, belediye binasındaki Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında yapıldı. Toplantıda stratejik plan, performans programı, 2025 yılı mali hazırlık bütçesi, Gıda Bankası (ATAmarket) kapatılması teklifi, 15 adet kamyonet satın alınması, masaj salonlarının ücret değişikliği ve diğer madde teklifleri görüşüldü.

"Atakum'un 2025 bütçesi neden İlkadım'dan fazla?"

2025 yılı mali hazırlık bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Meclis Üyesi İsa Bozçelik, İlkadım Belediyesi'nin bağlı bulduğu ilçenin Atakum'dan nüfus olarak daha kalabalık olmasına rağmen 2025 mali bütçesinin 2 milyar 247 milyon TL olduğunu, Atakum'da ise teklif edilen bütçenin 2 milyar 555 milyon TL olmasını anlayamadıklarını belirterek, yetkililerden ve bürokratlardan ayrıntılı açıklama istedi. Meclis Başkanvekili Halil Taşkın da bunun üzerine gerekli bilgilendirmenin yetkililer ve bürokratlar tarafından komisyon toplantısında meclis üyelerine yapılacağını ifade etti. 2025 yılı mali hazırlık bütçesini içeren madde oy çokluğu ile komisyona sevk edildi.

Gıda Bankası (ATAmarket) kapatılması teklifi

Daha önce de gündeme gelen Gıda Bankası (ATAmarket) kapatılması teklifi tekrar gündeme geldi. Muhalefet meclis üyeleri, buradan birçok vatandaşın yardım aldığını ve kapatılma gerekçesinin kamuoyuna tam açıklanması gerektiğini ifade etti.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, mecliste söz alarak Gıda Bankası'nın Ocak ayından itibaren zarar ettiğini, 50 bin TL'lik ayni yardım yapmak için personel maaşları hariç 400-500 bin TL'lik masraf yaptıklarını açıkladı. ATAmarket'in yerine nakdi yardım yapılacağını kaydeden Yıldız, burada çalışan 4 işçinin de işten çıkarılmayacağını sözlerine ekledi.

8 taşınmaz, SGK ve vergi dairelerine olan borçlarla mahsup edilecek

Öte yandan meclise gündem dışı olarak 7 maddede aralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne bağlı Semt Polikliniği olarak kullanılan taşınmazın da olduğu 8 taşınmazın SGK ve vergi dairelerine olan borçlar karşılığı mahsup edilmesi teklifini içiren maddeler de ilgili komisyonlara havale edildi.

Mecliste ayrıca 15 adet kamyonet alınması teklifi de görüşülürken, muhalefet meclis üyeleri yeni belediye yönetiminin göreve geldiğinde gerek duyulması halinde araçların Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden temin edilebileceğini mecliste beyan ettiğini, o nedenle yeni araç alımına olumlu bakmadıklarını söylediler. Bu madde de oy çokluğu ile kabul edilerek, komisyona havale edildi.

Atakum Belediyesi\'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi 2,5 Milyar TL Olarak Belirlendi
Kaynak: İHA

Belediye, Politika, Ekonomi, Atakum, Son Dakika

Son Dakika Politika Atakum Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi 2,5 Milyar TL Olarak Belirlendi - Son Dakika

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