30.04.2026 14:04  Güncelleme: 14:05
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in önceki hafta yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere toplandı. Tartışmalı geçen seçimin ardından Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili CHP'nin adayı Murat Güneş oldu.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" soruşturması kapsamında 22 Nisan'da tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Ataşehir Belediye Meclis Salonu'nda bugün, İstanbul Valiliği'nin belirlediği takvim doğrultusunda saat 10.00'da yeni belediye başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Meclis birinci başkan vekili başkanlığında toplanan kurulda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun adayı Murat Güneş olurken, AK Parti grubunun adayı ise Serdar Orhan oldu.

Yapılan gizli oylama sonucunda meclis üyeleri tarafından 36 imza atıldı ve sandıktan 36 zarf çıktı. İlk tur sonrası yapılan sayım sonucunda CHP adayı Murat Güneş 23 oy, AK Parti adayı Serdar Orhan ise 12 oy aldı. Bir oy ise boş çıktı. Yasaya göre ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (25 oy) arandığı için seçim ikinci tura kaldı.

İkinci turda da meclis üyeleri tarafından 36 imza atıldı ve sandıktan 36 zarf çıktı. İkinci tur seçim sonuçlarında Murat Güneş 22 oy, Serdar Orhan ise 13 oy aldı. Bir oy ise boş çıktı. Üçüncü tur oylaması sırasında meclis üyeleri arasında çıkan tartışmalar nedeniyle seçim güçlükle ilerledi.

Üçüncü turda da meclis üyeleri tarafından 36 imza atıldı ve sandıktan 36 zarf çıktı. Son tur seçim sonuçlarına göre Murat Güneş 22, Serdar Orhan ise 14 oy aldı.

Tamamlanan seçim sonucunda Ataşehir'in yeni Belediye Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partili Murat Güneş oldu.

Murat Güneş, seçim sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada başkan vekili oylaması yaptık. Burada bütün Ataşehir halkına, öncelikle buraya desteğe gelen bütün Ataşehir halkına çok teşekkür ediyorum. Arkamızda duran, bize güvenen, Onursal Başkanımıza güvenen meclis üyelerime de çok teşekkür ediyorum. Biz Onursal Başkan'dan şu anlık bize emanet edilen bu belediyeyi, gözbebeğimiz olan Ataşehir'de onun gösterdiği vizyonla en iyi şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. ve Ataşehirli komşularımız da bu hizmetlerden yararlanacak. Biz en kısa sürede haksız hukuksuz bir şekilde alıkonulan başkanımızı geri istiyoruz. Başkanımız gelecek, koltuğuna oturacak, emanetini alacak." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 15:44:49. #7.12#
