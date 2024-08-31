Ataşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Politika

Ataşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Ataşehir\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusunun 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'inci yıl dönümü Ataşehir'de coşkuyla kutlandı. Ataşehir'de Büyük Taarruz'un 102'inci yıl dönümü fener alayı ve düzenlenen konser ile şölene dönüştü. Başta Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel olmak üzere binlerce vatandaşın katılımıyla Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde başlayan fener alayı ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşların söylediği marşlar eşliğinde Amfili Park'ta son buldu. Amfili Park'ın içerisinde yüzlerce kişinin katıldığı Zafer Bayramı etkinliğinde Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik birbirinden güzel şarkıların söylendiği konserle devam etti. Ataşehirliler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

31.08.2024 08:57  Güncelleme: 09:00
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Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusunun 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'inci yıl dönümü Ataşehir'de coşkuyla kutlandı.

Ataşehir'de Büyük Taarruz'un 102'inci yıl dönümü fener alayı ve düzenlenen konser ile şölene dönüştü. Başta Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel olmak üzere binlerce vatandaşın katılımıyla Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde başlayan fener alayı ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşların söylediği marşlar eşliğinde Amfili Park'ta son buldu. Amfili Park'ın içerisinde yüzlerce kişinin katıldığı Zafer Bayramı etkinliğinde Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik birbirinden güzel şarkıların söylendiği konserle devam etti. Ataşehirliler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

"Büyük bir coşkuyla da zaferimizi kutluyoruz"

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın büyük zaferin 102'nci yılında Ataşehir'de komşularımızla birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz. Büyük bir coşkuyla da zaferimizi kutluyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından yükselen bağımsızlık ateşi bundan 102 yıl önce kalıcı ve kesin bir zaferle sonuçlanmıştır. Özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi bir Cumhuriyet'in de kuruluş adımları atılmıştır. Biz de Ataşehir'den Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkarak, çok çalışıp ona layık birer kamu görevlisi olarak buradan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. En önemlisi Mustafa Kemal Atatürk 'umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' demiştir. Ben hiç umudumu yitirmedim demiştir. Biz de o umutla geleceğe bakıyoruz. Cumhuriyetimizi yüz yıllarca yaşatacak, ebediyete taşıyacak, aynı zamanda cumhuriyetin çocuklarını refah ile buluşturacak bir sürecin de parçası olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ataşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

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