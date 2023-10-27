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Metrodaki Türk bayraklarını söken şüpheli böyle paketlendi - Son Dakika

Metrodaki Türk bayraklarını söken şüpheli böyle paketlendi

Son Güncelleme: 27.10.2023 00:30

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro durağına asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli polis tarafından güçlükle gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro durağına asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı.

GÖREVLİYİ YARALADI

Karadeniz Metro Durağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken kişiyi gören sivil polisler ve güvenlik görevlileri, duruma müdahale etti. Şüpheli gözaltına alındığı sırada bir polis memurunu ve metrodaki güvenlik görevlisini hafif yaraladı.

SABIKA DOSYASI KABARIK

Kimliğinin E.T. olduğu belirlenen şüpheli polis merkezine götürüldü. Çeşitli suçlardan toplam 14 kaydının olduğu tespit edilen E.T'ye "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme (Mukavemet)" suçlarından işlem yapıldı.

TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, İstanbul, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrodaki Türk bayraklarını söken şüpheli böyle paketlendi - Son Dakika
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