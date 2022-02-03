Üye Girişi
Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıldönümü kutlanacak - Son Dakika

Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıldönümü kutlanacak

03.02.2022 11:11
Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıldönümü kutlanacak

Denizli'de 91 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlamanın onur, gurur ve mutluluğunu aynı ruhla yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, vatan şairi Namık Kemal'in "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır" sözlerine vurgu yaptı.

Denizli'de 91 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlamanın onur, gurur ve mutluluğunu aynı ruhla yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, vatan şairi Namık Kemal'in "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır" sözlerine vurgu yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4 Şubat 1931'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Denizli'nin 91yıl önce Ulu Önder Atatürk'ü bağrına basmanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Zolan, "4 Şubat 1931 Denizli'nin bayramı olmuş ve bu tarihi gün hem zihinlere, hem gönüllere hem de arşiv kayıtlarına işlenmiştir. O gün Denizli için unutulmaz bir tarihtir. Ecdadımız o gün öğlen saatlerinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılarken nasıl o heyecanı, onuru, mutluluğu ve gururu yaşadıysa, bizler de aynı heyecan ve ruhla o duyguları yaşıyoruz. Vatan şairi Namık Kemal'in dediği gibi 'Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır.' Denizli'miz bugün de Ata'sının yanında sapasağlam durmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum"

Denizli'nin bir kurtuluş günü olmadığını, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinin hemen ardından kentte milli mücadele ateşinin yakıldığı 15 Mayıs 1919'u hatırlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Denizli'miz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde geçmişten bugüne Kazıkbeli'nde, Miryokefalon'da, Çanakkale'de ve milli mücadele yıllarında canını ve kanını vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Düşmana karşı en ön saflarda yer alan Denizlimiz, Kurtuluş Savaşı'nda da Ata'sının yanında yer almış, bağımsızlık için mücadele etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin bağımsızlığına kavuşması için önderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." - DENİZLİ

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Namık Kemal, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıldönümü kutlanacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
11:00 Bir hafta önce çocuğu olmuştu! Emre Karayel babasını kaybetti!
11:00 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor
10:59 Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki
10:52 Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
10:47 Temel Karamollaoğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
10:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:18:43. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıldönümü kutlanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement