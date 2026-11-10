Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Bingöl'de düzenlenen törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Bingöl Valiliği binası önündeki tören alanında anma programı gerçekleştirildi. Törene Vali Cahit Çelik, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samancı, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve protokol katıldı.

Program kapsamında Atatürk Anıtı'na Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samancı tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.