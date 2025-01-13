Ateşkes Anlaşması Yolda!

Politika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin devam eden müzakerelere değinerek, "Bir anlaşmaya çok yakınız ve bu hafta içinde tamamlanabilir" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 465 gündür devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ateşkes anlaşmasına ilişkin devam eden müzakereler hakkında açıklamada bulundu. Sullivan, ateşkes görüşmelerinin şu anda "çok önemli bir noktada" olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile de görüştüğünü ifade etti. Sullivan, "Bir anlaşmaya çok yakınız ve bu hafta içinde tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum, ancak anlaşmaya varmak üzereyiz ve bunun gerçekleşmesi için çalışıyoruz" dedi. - WASHINGTON