Ateşkes İhlali: Ukrayna ve Rusya Karşılıklı İddialar - Son Dakika
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Politika

Ateşkes İhlali: Ukrayna ve Rusya Karşılıklı İddialar

Rusya, Ukrayna'nın ilan edilen ateşkesini binin üzerinde ihlalle bozduğunu açıkladı.

20.04.2025 16:06
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Devlet Başkanı Putin'in dün ilan ettiği ateşkesi binin üzerinde ihlalle bozduğunu ve bu saldırıların altyapıya zarar vererek, sivil can kayıplarına neden olduğunu bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes krizi çıktı. İki ülke de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün ilan ettiği Paskalya Bayramı ateşkesini karşı tarafın ihlal ettiğini iddia ederken, ardı ardına açıklamalar geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesini binin üzerinde ihlalle bozduğunu ve bu saldırıların altyapıya zarar vererek sivil can kayıplarına yol açtığını bildirdi. Açıklamada, "Ukrayna güçleri, gece boyunca biri Kırım bölgesi üzerinde olmak üzere, uçak tipi 48 İHA kullandı. Ukrayna birlikleri, topçu ve havan toplarıyla birliklerimizin mevzilerine 444 kez ateş açtı. Ayrıca 900 kez dört pervaneli insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi ve çeşitli mühimmatlar bırakıldı" denildi.

"Saldırılar sonucunda sivil nüfus arasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi"

Saldırıların, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin sınır bölgelerini de kapsayacak şekilde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "12 topçu saldırısı, 33 İHA saldırısı ve 7 mühimmat bırakma olayı rapor edildi. Bu saldırılar sonucunda sivil nüfus arasında can kayıpları ve yaralılar olduğu, ayrıca sivil altyapıda hasar meydana geldiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'dan Rusya'ya "ihlal" tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy erken saatlerde, "Ukrayna'nın, Rusya'nın eylemlerine simetrik bir yaklaşım benimsediğini açıklamasına rağmen, sabah saat 10.00'dan itibaren Rusya'nın topçu ateşi ve kamikaze dron kullanımında artış gözlemlenmiştir. Sadece pilot görüşlü (FPV) dron kullanımı Rus ordusu tarafından iki katına çıkmıştır" açıklaması yapmıştı.

Putin ateşkes ilan etmişti

Kremlin'den dün yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un cephe hattındaki duruma ilişkin raporunu dinleyen Putin, "Rus tarafı, saat 18.00'dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ateşkes İhlali: Ukrayna ve Rusya Karşılıklı İddialar - Son Dakika

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