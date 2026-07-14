ATO Başkanı Baran: 15 Temmuz’u Unutmayacağız - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran: 15 Temmuz’u Unutmayacağız

14.07.2026 10:21
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, " 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu. Baran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz'da hedef alınan sadece demokrasimiz değil; ülkemizin huzuru, istikrarı, ekonomisi, üretim gücü ve kalkınma iradesiydi. Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini ve geleceğe güvenle yürümesini istemeyen odaklar, milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında başarısızlığa uğradı. O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milletimiz; tanklar ve silahlar karşısında, inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle durmuş, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayacağını bütün dünyaya göstermiş, demokrasi destanı yazmıştır. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. O gün ortaya konulan birlik, beraberlik ve kararlılık ruhunu, üretimden ticarete, yatırımdan istihdama kadar iş dünyası olarak her alanda yaşatmaya, ülkemizin kalkınması ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, vatanımız, bayrağımız ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; milletimizin birlik ve beraberliğinin ilelebet daim olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, 15 Temmuz, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika ATO Başkanı Baran: 15 Temmuz’u Unutmayacağız - Son Dakika

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