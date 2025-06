Avcılar\'a Yeni Başkanvekili: Yüksel Can

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan ve tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine başkanvekili seçimi Avcılar Belediyesi'nde yapıldı. CHP'li meclis üyesi Yüksel Can üçüncü tur seçimde aldığı 24 oyla başkanvekili seçildi.

Avcılar Belediyesi'ndeki olağanüstü toplantıda CHP Avukat Yüksel Can'ı Cumhur İttifakı Mahmut Löpbaş'ı aday gösterdi. İlk turda Can 24, Löpbaş 13 oy aldı. 3'te 2'lik çoğunluk sağlanamayınca ikinci tur seçime geçildi. İkinci turda Yüksel Can ile Mahmut Löptaş aynı sayıda oy aldı. Bunun üzerine salt çoğunluk aranan üçüncü tur seçime geçildi.

ÜÇÜNCÜ TURDA BELİRLENDİ

Yapılan üçüncü turda 24 oy alan ve salt çoğunluğu elde eden CHP'li meclis üyesi Yüksel Can, Avcılar Belediye Başkanvekili oldu. Mahmut Löptaş ise 12 oyda kaldı. Başkanvekili Can teşekkür konuşması da yaptı. Can, Utku Caner Çaykara'nın prensiplerine bağlı kalacağını belirterek "Bugün gerçekleştirilen meclis toplantısıyla belediye başkanvekilliği görevini üstlenmiş bulunuyorum. Öncelikle bana bu görevi layık gören Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara'ya ve seçimde oy kullanan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 14 aylık görev süresince örnek bir liderlik yürüten halkın derdini kendisine dert edinen her talebi dinleyip çözüm üretmeye çalışan gecesini gündüzüne katan bir belediye başkanından devraldığım bu görev şu andan itibaren benim namusum ve şerefimdir. Onun prensiplerine bağlı kalarak aynı özveri ve enerji ile şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla bu görevi emaneten devralıyorum. Halka hizmetin hakkaı hizmet olduğu bilinciyle vicdanımız ve şeffaflığımızla görevimizi yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu süreci tek başıma değil tüm meclis üyesi ver çalışma arkadaşlarımla ortak bir bilinçle yürüteceğimden kimseninm şüphesi olmasın. O görevinin başına dönünceye kadar omuzlarımdkai sorumluluğun farkındayım. Kısa görev süresinde parti ayrımı gözetmeksizin birçok Avcılar'lının sevgisini kazanan Utku Caner Çaykara'yı temsil ettiğimimn bilinciyle görevimi en iyi şekilde yerine getieceğimin sözünü veriyor hepinize çok teşekkür ediyorum " dedi.