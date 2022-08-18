Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi - Son Dakika
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Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi

18.08.2022 19:05
Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Kosova Başbakanı Albin Kurti görüşmesinde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını ifade ederek, "Bugün maalesef iki taraf arasında bir anlaşmaya varamadık ama...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Kosova Başbakanı Albin Kurti görüşmesinde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını ifade ederek, "Bugün maalesef iki taraf arasında bir anlaşmaya varamadık ama bu hikayenin sonu değil" dedi.

Sırbistan ve Kosova arasında geçtiğimiz günlerde artan gerilimin ardından Avrupa Birliği (AB) ev sahipliğinde taraflar arasında tüm anlaşmazlıkların ele alındığı görüşmede sonuç çıkmadı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yaptığı üçlü zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bugün Belgrad- Priştine Diyalog süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi için 3'üncü görüşme oldu. Bu sıradan bir görüşme değildi. Çünkü çok olumsuz gelişmelerle karşı karşıyayız. Her iki liderin de çözüm sorumluluğu var" dedi.

"Kritik zamanlardan geçiyoruz"

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Vuçiç ve Kurti'nin katılmaması dikkat çekerken, Borrell, "Kritik zamanlardan geçiyoruz. İki lidere de bu toplantının kriz yönetimi toplantısı olduğunu ifade ettim. Bu acil durum altında yapılan toplantıda iki lider de detaylı konuşma fırsatı buldular. Her ikisinin de diyalogdan başka yol olmadığını anladıklarını düşünüyorum. Kendileri de diyaloğa devam etme kararı aldılar. Bu konu benim de gündemimde üst sırada bir konu olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Vuçiç ve Kurti eylül ayında yeniden görüşecek

Son günlerde Kosova ve Sırbistan arasında yükselen tansiyonun bir an evvel düşürülmesi çağrısında bulunan Borrell, "Uluslararası toplum yeni bir gerilim istemiyor. Bugün henüz taraflar arasında bir anlaşmaya erişemedik ama hikayenin sonu da değil. Her iki lider de gelecek günlerde eylül ayı içerisinde yeniden görüşmeye karar verdiler. Görüşmelere ve diyaloğu sürdürmeye ihtiyacımız var" dedi. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Sırbistan, Kosova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi - Son Dakika

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