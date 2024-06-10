Değişen Dünyada Türkiye-AB İlişkileri Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Değişen Dünyada Türkiye-AB İlişkileri Paneli Gerçekleştirildi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı 'Değişen Dünyada Türkiye-AB İlişkileri Paneli' gerçekleştirildi. Panelde konuşmacılar, Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

10.06.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı "Değişen Dünyada Türkiye-AB İlişkileri Paneli" gerçekleştirildi. Panelde konuşmacılar, Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından, Avrupa Parlamentosu 2024 seçimleri sonrası değerlendirmelerin yapılacağı 'Değişen Dünyada Türkiye-AB İlişkileri' paneli gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Talha Köse'nin de konuşmacı olarak katılım sağladığı panelde, Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerindeki seçimler ve bu seçimlerin dünyaya ve Türkiye etkileri ele alındı.

"Avrupa içerisinde aşırı milliyetçilik ve aşırı sağ daha hakim hale geldi"

Panelde bir konuşma gerçekleştiren Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının aşırı sağın siyasette kalıcı olacağını gösterdiğini belirterek, "Avrupa içerisinde milliyetçilik, aşırı milliyetçilik ve aşırı sağ daha hakim hale geldi. Küreselci iddiaları ortaya atan yeşiller ve liberaller, hatta bunlar daha çok ABD ile irtibatlandırılıyorlar ABD'nin parçası olarak görülüyorlar bazı Avrupa siyasetçileri tarafından. Bunlar çok ciddi şekilde kan kaybettiler ve milliyetçilik ruhu tekrar Avrupa'da belirgin hale geldi" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin AB'ye katacağı çok şey var"

İkili ilişkilerde iş birliği seçeneklerinin varlığını sürdürdüğünü de vurgulayan Köse, "Türkiye Avrupa ilişkilerinin geleceği üzerine bence iş birliği alanları gerçekten var. Fakat üyelik perspektifini desteleyecek bir profil şu anda yok. Avrupa Birliği Parlamentosu'nda bu doğrultuda bir beklenti içerisinde olmamalıyız ancak Avrupa'nın ihtiyacı olan bazı konular. Mesela ekonomik olarak daha rekabetçi hale gelmek, enerji sorununu çözmek, göç meselesini çözmek, güvenlik konusundaki sorunlarını gidermek ve özellikle de savunma alanında da iş birliği yapmak çözülmesi gereken konular. Bütün bu konularda Türkiye'nin AB'ye katacağı çok şey var" ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesinden Ferhat Pirinççi'nin yaptığı panele; Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Talha Köse'nin yanı sıra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Jean Monnet Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Ünal Eriş, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Ünver Noi de konuşmacı olarak katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Ekonomi, Siyaset, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Değişen Dünyada Türkiye-AB İlişkileri Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:51 DolarTL Yatay Seyir İzledi, Fed Kararları ve Enflasyon Verileri Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyir İzledi, Fed Kararları ve Enflasyon Verileri Bekleniyor
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:01:07. #1.11#
SON DAKİKA: Değişen Dünyada Türkiye-AB İlişkileri Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement