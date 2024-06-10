Politika

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı "Değişen Dünyada Türkiye-AB İlişkileri Paneli" gerçekleştirildi. Panelde konuşmacılar, Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından, Avrupa Parlamentosu 2024 seçimleri sonrası değerlendirmelerin yapılacağı 'Değişen Dünyada Türkiye-AB İlişkileri' paneli gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Talha Köse'nin de konuşmacı olarak katılım sağladığı panelde, Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerindeki seçimler ve bu seçimlerin dünyaya ve Türkiye etkileri ele alındı.

"Avrupa içerisinde aşırı milliyetçilik ve aşırı sağ daha hakim hale geldi"

Panelde bir konuşma gerçekleştiren Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının aşırı sağın siyasette kalıcı olacağını gösterdiğini belirterek, "Avrupa içerisinde milliyetçilik, aşırı milliyetçilik ve aşırı sağ daha hakim hale geldi. Küreselci iddiaları ortaya atan yeşiller ve liberaller, hatta bunlar daha çok ABD ile irtibatlandırılıyorlar ABD'nin parçası olarak görülüyorlar bazı Avrupa siyasetçileri tarafından. Bunlar çok ciddi şekilde kan kaybettiler ve milliyetçilik ruhu tekrar Avrupa'da belirgin hale geldi" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin AB'ye katacağı çok şey var"

İkili ilişkilerde iş birliği seçeneklerinin varlığını sürdürdüğünü de vurgulayan Köse, "Türkiye Avrupa ilişkilerinin geleceği üzerine bence iş birliği alanları gerçekten var. Fakat üyelik perspektifini desteleyecek bir profil şu anda yok. Avrupa Birliği Parlamentosu'nda bu doğrultuda bir beklenti içerisinde olmamalıyız ancak Avrupa'nın ihtiyacı olan bazı konular. Mesela ekonomik olarak daha rekabetçi hale gelmek, enerji sorununu çözmek, göç meselesini çözmek, güvenlik konusundaki sorunlarını gidermek ve özellikle de savunma alanında da iş birliği yapmak çözülmesi gereken konular. Bütün bu konularda Türkiye'nin AB'ye katacağı çok şey var" ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesinden Ferhat Pirinççi'nin yaptığı panele; Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Talha Köse'nin yanı sıra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Jean Monnet Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Ünal Eriş, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Ünver Noi de konuşmacı olarak katıldı. - ANKARA