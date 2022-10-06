Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın - Son Dakika
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Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın

06.10.2022 23:32

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Prag'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Konu hakkında net bir cevap veren Erdoğan, "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu böyle bilmeleri, böyle anlamaları lazım." ifadelerini kullandı

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Çekya'nın başkenti Prag'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Prag'daki temaslarına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN MESAJI

Ege'de yaşanan gerilimlere de değinen Erdoğan, Prag'dan Yunanistan'a bir mesaj gönderdi. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ve komşularla gerilim istemediklerini belirten Erdoğan, "Biz sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumasının mücadelesini veriyoruz. Kimseyle, hiçbir komşumuzla gerilim istemiyoruz. Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi defaatle dile getirdik" dedi.

DİKKAT ÇEKEN "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" SORUSU

Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soru-cevap kısmında bir gazeteci Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" restiyle ilgili dikkat çeken bir soru sordu? Gazeteci, "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"KONUYU ANLAMIŞSIN ASLINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya, "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu böyle bilmeleri, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır." diyerek yanıt verdi.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan 'Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?' sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın - Son Dakika


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