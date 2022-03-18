Avusturya Başbakanı Nehammer, Bosna Hersek'te yetkililerle bir araya geldi - Son Dakika
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Avusturya Başbakanı Nehammer, Bosna Hersek'te yetkililerle bir araya geldi

18.03.2022 17:15

-Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i ülkenin başkenti Saraybosna'da kabul etti.

-Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i ülkenin başkenti Saraybosna'da kabul etti.

Sabah saatlerinde Nehammer ile bir araya gelmeden önce basın açıklaması yapan Schmidt, "Bosna Hersek'te savaş tehdidi yok. Avrupa Birliği (AB) barış gücü EUFOR, ülkedeki güvenliği sağlamaktadır." dedi.

Nehammer ile görüşmesinde de Bosna Hersek'te savaş tehdidi olmadığını vurgulayan Schmidt, ülkede yaşananların tamamen siyasi kriz olduğunun altını çizdi.

Schmidt, Bosna Hersek'in Avrupa yolundaki ilerleyişinin doğru şekilde devam etmesi için yeni bir seçim yasası olacağının altını çizdi ve "Sırp lider Milorad Dodik'i, devlet kurumlarını boykot uygulanmasına son vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

Nehammer, Yüksek Temsilci Schmidt ile görüşmesinin ardından, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Milorad Dodik ile bir araya geldi.

Nehammer, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, iki ülkenin, Bosna'nın AB üyesi olması üzerinde beraber çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Batı Balkanlar'daki tüm ülkelerin iş birliği yapması ve ortak ülkeler olmasının Avusturya için önemli olduğunu vurgulayan Nehammer, "Önümüzde duran zorluklarla yüzleşmek ve bunlara karşı birlikte hareket etmek zorundayız. Bu zorlukları adil bir yaklaşımla çözecek iradeye sahip olmalıyız." şeklinde konuştu.

Nehammer, "Bosna Hersek ve diğer Batı Balkanlar ülkeleri bölgede barış ve istikrarın sağlanması yolunda çalışmalarına devam etmelidir. Bu yolda Avusturya gerekli destekleri verecektir." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın Bosna Hersek'in AB'ye daha hızlı katılımı için bir köprü olmaya hazır olduğunu belirten Nehammer, "Ben ve ülkem Avusturya, ülkedeki krizin çözülmesi adına yapılacak diyaloglarda, tecrübelerimizi aktarmaya hazırız." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Nehammer ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki "iyi ilişkiler" üzerine konuşulduğu belirtildi.

Avusturya'nın Bosna Hersek'teki en büyük yatırımcılar arasında yer almasının, "mutluluk verici" olduğu vurgulanan toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin artarak devam etmesinin ümit edildiği de kaydedildi.

Avusturya Başbakanı Nehammer, Bosna Hersek'te yetkililerle bir araya geldi
Avusturya Başbakanı Nehammer, Bosna Hersek'te yetkililerle bir araya geldi
Avusturya Başbakanı Nehammer, Bosna Hersek'te yetkililerle bir araya geldi
Avusturya Başbakanı Nehammer, Bosna Hersek'te yetkililerle bir araya geldi
Avusturya Başbakanı Nehammer, Bosna Hersek'te yetkililerle bir araya geldi
Avusturya Başbakanı Nehammer, Bosna Hersek'te yetkililerle bir araya geldi
Avusturya Başbakanı Nehammer, Bosna Hersek'te yetkililerle bir araya geldi
Avusturya Başbakanı Nehammer, Bosna Hersek'te yetkililerle bir araya geldi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Avusturya Başbakanı Nehammer, Bosna Hersek'te yetkililerle bir araya geldi - Son Dakika


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