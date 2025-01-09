Avusturya'da FPÖ Koalisyon Görüşmelerine Başlıyor

Politika

Avusturya'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), koalisyon görüşmelerine yarın başlayacaklarını açıkladı.

Avusturya'da siyasi kriz devam ederken, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPO), koalisyon görüşmelerine yarın başlayacaklarını açıkladı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen FPÖ lideri Herbert Kickl, "İlk adım: yarından itibaren bütçe müzakereleri" dedi.

Avusturya Halk Partisi (ÖVP), tarafındanyapılan açıklamada, FPÖ ile ilk görüşmenin yapıldığı belirtilerek, ilk konunun bütçe olacağını doğrulandı. Açıklamada, "FPÖ ile müzakerelere başlıyoruz. Bizim için en önemli köşe taşları, Avusturya'nın özellikle Rusya'nın dış etkilerine karşı egemenliği, AB'de güvenilir bir ortak olmak ve hukukun üstünlüğüne dayalı batılı liberal demokrasimizdir" denildi.

"Naziler dışarı"

Başkent Viyana'da binlerce kişi, FPÖ liderliğinde kurulması muhtemel bir hükümeti protesto etti. Göstericiler, ellerinde "Naziler dışarı" ve "Tarih tekerrür ediyor" yazılı pankartlar taşıyarak, "Kickl dışarı" sloganı attılar. Protestonun organizatörleri yaptıkları açıklamada, "Cumhuriyetimiz bir yol ayrımında. Aşırı sağcı bir başbakan, demokrasiye, insan haklarına, yargıya, bağımsız medyaya ve sosyal uyuma yönelik bir saldırı tehdidi" dedi.

Avusturya'daki siyasi kriz

Avusturya'da 29 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) tarihi bir zafer elde ederek sandıktan ilk kez birinci çıkmıştı. Başbakan Karl Nehammer'ın partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ikinci, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) üçüncü, Neos dördüncü, Yeşiller ise beşinci sırada yer almıştı. Parlamentoda güç sahibi olan partiler, aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon içerisinde yer almak istememişti. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, geçtiğimiz sene ekim ayında hükümet kurma görevini muhafazakar Başbakan Karl Nehammer'e vermişti. Nehammer'in Sosyal Demokratlar ve liberal Neos partisiyle koalisyon hükümeti kurma çalışmaları, Neos partisinin müzakerelerden çekilmesiyle 3 Ocak'ta başarısız olmuştu. Başbakan Nehammer, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada koalisyon görüşmelerinde temel konularda anlaşmaya varılmadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını belirterek istifa edeceğini duyurmuştu.

Nehammer'in ardından Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in geçici olarak başbakanlık görevini devralacağı ifade edilmişti. Schallenberg'in yarın görevi devralması bekleniyor. - VİYANA