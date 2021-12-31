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Aydemir'den, Seyyid Ahmed Arvasi'ye vefa - Son Dakika

Aydemir'den, Seyyid Ahmed Arvasi'ye vefa

31.12.2021 23:57
Aydemir'den, Seyyid Ahmed Arvasi'ye vefa

AK Parti Milletvekili Aydemir, "Davasında yol arkadaşı olmaktan daim huzur ve gurur duyduğumuz, Türk-İslam tefekkür ve sentezinin abide şahsiyetlerinden Seyyid Ahmed Arvasi'yi darı bekaya hicretinin 33'üncü yıldönümünde rahmet, minnet, şükran ve saygıyla yad ediyoruz.

AK Parti Milletvekili Aydemir, "Davasında yol arkadaşı olmaktan daim huzur ve gurur duyduğumuz, Türk-İslam tefekkür ve sentezinin abide şahsiyetlerinden Seyyid Ahmed Arvasi'yi darı bekaya hicretinin 33'üncü yıldönümünde rahmet, minnet, şükran ve saygıyla yad ediyoruz. Allah'ın rahmet ve selamı üzerine olsun" dedi.

Mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi'nin Hak'ka vuslatının 33'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milletvekili Aydemir, "Hayatının tüm önceliğini, 'Bütün müminler kardeştir' imanı; İla'yı kelimetullah için Devlet Ebed Müddet ihlası; Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek devlet kararlılığının oluşturduğu Merhum Seyyid Ahmed Arvası, hayat üslubu, düşüncesi ve eserleriyle olduğu gibi mübarek ocağının mesajlarıyla da Türk gençliğine yol göstermeye devam edecektir" kaydını düştü

'Arvasi hayatını kardeşliğe adamıştır'

Arvasi'nin Anadolu coğrafyasında olduğu gibi İslam dünyasında da özel bir sima olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, '1952'de Erzurum Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Seyyid Ahmed Arvasi'nin aynı zamanda Dadaş yüreğinde güzide ve özel bir yeri olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'O Erzurumlu için Dadaş, Sivaslı için Yiğido, Elazığ için Gakkoş, Aydın için bir Efe, İzmir için bir Zeybek, Başkent için bir Seymen, tüm ülke sathında bir kardeş; milli ve manevi değerler ufkunda dirayet, azim ve sebatın timsali olarak yüreğimizde yaşayacaktır" dedi.

Arvasi asrın idrakine damga vurmuş abide şahsiyetlerdendir

Milletvekili Aydemir, "İmanı, 'Allah'a kul olmak demek, başka hiçbir şeye "kul olmamak" demektir' ifadesiyle tarif; 'Batmayacağına inanarak suya bas, yürür gidersin. Önemli olan yürüyebilmen değil, inanabilmendir.' vurgusuyla takdim eden Seyyid Ahmed Arvasi'nin 'Kesin olarak iman etmişimdir ki müslüman Türk milleti ve onun devleti güçlüyse, İslam dünyası da güçlüdür.' kaydı ve 'Türk devletini yıkmak ve Türk milletini parçalamak isteyen bölücüler yalnız Türklüğe değil, İslam'a da ihanet etmektedirler' tespiti 21'inci yüzyıl idrakine damga vuran hakikatler olarak zihnimizi her daim aydınlatacaktır" mesajını verdi.

Milletvekili Aydemir, 'Yüksek bir terbiye ve eşsiz mümin edebine sahip bir abide şahsiyet olan Seyyid Ahmed Arvasi, duruşu, eserleri ve hayat üslubu ile Akifçe; 'Sade bir sözdür fakat hikmetlerin en mücmeli/Bir halas imkanı var: Ahlakımız yükselmeli/Yoksa pek korkunç olur katmerleşip hüsranımız/ Çünkü hem dünya gider, hem din, eğer yapmazsanız.' mesajını vermiş, yine Akifçe, her emel ve amalinde; 'Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlık'tır/ Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır' beyanını tebşir etmiş manevi mimarlarımızdandır. Allah'ın rahmeti daim üzerine olsun" dedi. - ERZURUM

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Seyyid Abdülhakim-i Arvasi, Seyyid Ahmed, Milletvekili, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir'den, Seyyid Ahmed Arvasi'ye vefa - Son Dakika


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