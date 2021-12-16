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Aydemir: 'Muhalefet ezberlerinin hiçbir hükmü yok' - Son Dakika

Aydemir: 'Muhalefet ezberlerinin hiçbir hükmü yok'

16.12.2021 16:05
Aydemir: 'Muhalefet ezberlerinin hiçbir hükmü yok'

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesini değerlendirdi, muhalefet tarafından yapılan eleştirilere cevap verdi, yapılan eleştirilerin, vicdan sınırlarını aştığını kaydetti.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesini değerlendirdi, muhalefet tarafından yapılan eleştirilere cevap verdi, yapılan eleştirilerin, vicdan sınırlarını aştığını kaydetti.

Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini değerlendirdi

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, stokçuluğun, fırsatçılık ve millet düşmanlığı olduğunu belirterek, irtikabın İslam dininde de haram olduğunun altını çizdi.

Aydemir'den Erzurum'a müjde

Basın toplantısında Erzurum'a ilişkin bir müjdeyi de paylaşan Milletvekili Aydemir, TRT Erzurum Radyosunun hizmetini devam ettireceğini, kurumun bünyesinde geçmişte faaliyet veren stüdyoların fonksiyonel hale getirileceğini açıkladı.

'Cumhurbaşkanlığı bütün ülkeyi ifade eder'

Basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Bütçesi kaydında muhalefet tarafından yapılan eleştirilere sert tepki veren Milletvekili Aydemir, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığının bütün ülkeyi ifade ettiğini vurguladı. Milletvekili Aydemir, muhalefetin, "atanmışlar-seçilmişler" gibi bir ayrım yaptığını; bakanların sandıktan çıkmadığını ama sandıktan çıkan, yüzde 50'nin üzerinde oy alan Cumhurbaşkanı tarafından seçildiklerini anımsattı. Milletvekili Aydemir, "Onun için gelip Meclis'te yemin ediyorlar. Bu ezberlerinin hiçbir hükmü yok." dedi.

Aydemir İstanbul Bb'nin astronomik harcamalarını gündeme taşıdı

Muhalefete, "Peki kendilerine dönüp bakıyorlar mı?" diye soran Milletvekili Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarından örnekler verdi. Milletvekili Aydemir, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde, kültürel etkinliklerin tanıtılması ve duyurulması için 50 milyon; halkla ilişkilere yönelik faaliyetler için 407 milyon; kurumsal tanıtım faaliyetleri için 373 milyon ayrılmış. Neredeyse bir milyara yakın. Bunlara baktığınızda Cumhurbaşkanlığı bütçesini tenkit ederken daha insaflı, daha vicdanlı olmak zorunda kalırsınız. Millet bunlara, gerçeklerden uzak, sadece yalan ve iftiraya yöneldikleri için sırtını dönüyor.' diye konuştu.

'2022 bütçesi bereket getirecek'

Küresel boyutta yaşanan ekonomi sorunlarına ilişkin kayıt düşen Milletvekili Aydemir, 'Şu an sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar var, kabul ediyoruz ama bu bizimle ilgili değil, dünyadaki gelişmelerle ilgili. Milletimiz de bu hakikati görüyor. Bu sıkıntılı dönemi birlikte aşacağız. Yapılan bütçe, Allah'ın izniyle bereket getirecek. İnşallah bu bütçe, yaşadığımız sıkıntıları giderecek, vira bismillah zemini olacaktır." dedi.

'Stokçuluk millet düşmanlığıdır'

Stokçuluğa yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Millet vekili Aydemir, "Bu yasa çalışmasıyla müeyyideler caydırıcı hale gelecek. Stokçuluk fırsatçılıktır, millet düşmanlığıdır." ifadesini kullandı.

Milletvekili Aydemir, "Dünya küresel bir kriz yaşıyor, bizimle alakası yok bu işin. Dünya, pandemiden kaynaklı olarak ekonomik çöküş içerisinde. Bütün bunlar yaşanırken içeride sırf çöküşü destekleme adına stokçuluk yapan birtakım millet düşmanları var. Bu millet düşmanlarına fırsat verilmemesi adına kanuni zeminde ne tür düzenleme gerekiyorsa bunların yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

'Kendileri karar versinler'

Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" açıklamasına ilişkin bir soruya, "1,5 yıl kalmış seçime. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın en büyük ortağı. Adeta yalvar yakar pozisyonda. Parça parça bir yapı. CHP'nin içinde CHP'cikler var; ittifakın içinde ittifaklar var. Bu bir hercümerçtir. İçinden nasıl çıkacaklarına kendileri karar versinler." yanıtını verdi.

Ermenistan'la İlişkiler

Basın toplantısında Ermenistan ile son dönemdeki ilişkileri değerlendiren Milletvekili Aydemir, "Biz Ermenistan dahil her ülke ile barış içerisinde yaşamak isteriz. 'Teröre teşne yapıları beslemesinler' deriz. 'Yanlarındaki ülkelere düşmanlık beslemesinler' deriz. Bunu yaptıkları sürece Türkiye her zaman müşfik halde onları kucaklar, onların yanında olur." dedi.

'Azerbaycan bizim için can hükmündedir'

Türkiye'nin öteden beri coğrafyasında barış ve huzurun hakim olmasını istediğini belirten Milletvekili Aydemir, "Ermenistan'ın Karabağ işgalinden sonra biz tavır koymuştuk, münasebetleri kesmiştik. Azerbaycan, can hükmünde, kan hükmünde." ifadesini kullandı.

TBMM'de TRT Erzurum Radyosu gündemi

Basın toplantısının son bölümünü Erzurum'a hasreden Milletvekili Aydemir, TRT Erzurum Radyosunun bölgesel kayıtta verdiği hizmetleri paylaştı. 1960 yılında kurulan TRT Erzurum Radyosunun zamanla daha fonksiyonel hale geldiği, tv hizmeti verdiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Erzurum Radyosu 1960 yılında tesis edildi. Erzurum'da çok özel hizmetler verdi. Daha sonra tv açıldı, stüdyolar kuruldu, Yakın zamanda TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret ettik. O stüdyoda da çok güzel ve özel programlar yapılıyor, etkinlikler gerçekleştiriliyordu. Türkiye'ye mal olmuş THM ve TSM alanlarında Mahalli sanatçılarımızın yaptığı programlar vardı. Sayın Genel Müdür bu stüdyolarda yeniden faaliyetlerin başlayacağını bize bildirdi. Radyomuz, TRT'nin Erzurum'daki kurumsal yapısı çok özel bir yapı. Bu kurum ilimizde hizmet vermeyi sürdürecek. TRT Erzurum Radyosunun kuruluş yıldönümünü kutluyorum.' dedi.

Aydemir'den kutlama

Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan ile birlikte günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden olan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Kırgızistan'ın 31'inci bağımsızlık yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, 'Kardeşlerimizin bağımsızlık coşkusunu paylaşıyoruz. ' dedi. - ERZURUM

Aydemir: 'Muhalefet ezberlerinin hiçbir hükmü yok'
Aydemir: 'Muhalefet ezberlerinin hiçbir hükmü yok'

Milletvekili, Muhalefet, Erzurum, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Muhalefet ezberlerinin hiçbir hükmü yok' - Son Dakika


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