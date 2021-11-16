Üye Girişi
Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı - Son Dakika

Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı

16.11.2021 09:30
Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir siyaset ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gündemini yorumladı. Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasını tebrik eden Milletvekili Aydemir, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Meclis Başkanlığını kutladı, Türk Dünyasının lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38'inci gurur yılında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünün milli gurur ve sevinçle idrak edildiğini belirten Milletvekili Aydemir, Türk Dünyasının efsane liderlerinden Merhum Rauf Denktaş'ı da rahmet, şükran ve minnetle yad etti, 'KKTC inşaallah dünyanın tanıyacağı bir ülke olacaktır. ' vurgusunu paylaştı.

Ahıska Türklerinin uğradığı vahşet

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Ahıska Türklerinin 77 yıl önce uğradıkları zulmü hatırlatan Milletvekili Aydemir, zalimleri telin etti, sürgünde yaşamını yitiren Ahıskalı Türkleri rahmetle anarak, 'Onları unutmayacağız. Yüreklerimizde yaşayacaklar. ' ifadesini kullandı.

'Dünyaya rota çizen bir liderimiz var'

Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenleri anan Aydemir, "Allah'ın izniyle bundan sonrası için bu acılar yaşanmayacak çünkü lider bir ülkeyiz. Dünyaya rota çizen, dünyaya olması gerekeni öğreten bir ülkemiz var. Liderimizle başka ülkelerin liderlerine yol gösteren bir halimiz var. Bundan sonra da bu neviden hadiseler yaşanmayacak inşallah." diye konuştu.

Aydemir Hınıs Başköy barajını ekonomi gündemine taşıdı

Hemen her basın toplantısında Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum kaydındaki sosyoekonomik gelişmeleri dile getiren Milletvekili Aydemir, bu kez de Hınıs Başköy barajını gündeme taşıdı. 45 yıl önce başlanan Hınıs Başköy Barajının tamamlanma noktasına AK Parti ile gelindiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'İnşaallah önümüzdeki yıl açılışını yapıp, ülkemiz ekonomisine yıllık 300 Milyonluk katkı sağlayacağız. Hınıs ve Karaçoban bu yatırımla Erzurum'a bereket taşıyacak. ' dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve 50 artı 1

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1 konusundaki değerlendirmeleri yorumladı. Milletvekili Aydemir, "SayınCumhurbaşkanı'mızın düşüncesine sonuna kadar saygı duyuyorum. 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor. Millet İttifakı'na bakın, öylesine savrulmalar yaşanıyor ki; HDP ile normal şartlarda İYİ Partinin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı. Böyle bir mahsuru olduğu aşikar." ifadelerini kullandı.

'Önce cumhurbaşkanımızdan özür dilemeli'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." ifadelerine de değinen Aydemir, "Helalleşme, önce kürsüye çıkıp her gün iftira ettiklerinize, yalan söylediklerinize, töhmet altında bıraktıklarınıza 'Bizi bağışlayın, bunları yaptık ama hakkınızı helal edin' demekle başlar bu iş. Sayın Kılıçdaroğlu önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan özür dilemeli ve helalliğe oradan başlamalı." dedi. - ERZURUM

Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı

Milletvekili, AK Parti, Siyaset, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı - Son Dakika


Son Dakika

Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı 10:26 Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran koltuk krizinin perde arkası! 27 yıl öncesine dayanıyor 10:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran koltuk krizinin perde arkası! 27 yıl öncesine dayanıyor Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar 10:19 Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar
Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık 10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu başlatıldı! Terör örgütüne art arda ağır darbe 10:10 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu başlatıldı! Terör örgütüne art arda ağır darbe Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı 10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı
Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu 09:27 Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin 08:29 Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin

Son Dakika Haberleri
10:26 Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe
10:25 Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı
10:24 Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak
10:22 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir
10:19 Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar
10:18 Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz
10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık
10:10 Marcao: Kendimi kontrol edemedim
10:01 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde
10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak         
10:25
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz         
10:18
Marcao: Kendimi kontrol edemedim Marcao: Kendimi kontrol edemedim         
10:10
Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde         
10:02
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi         
08:40
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 10:39:14. #1.11#
SON DAKİKA: Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement