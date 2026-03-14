Aydın Adıyaman'da Vefa İftarı'na Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da AK Parti İl Başkanlığı "Vefa İftarı"na katıldı.

Aydın, programda yaptığı konuşmada, il ve ilçe teşkilatlarıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Partililerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimizle birlikte bir gönül sofrasında yeniden bir araya geldik. Partimizin kuruluşundan bu yana sorumluluğu ve görevi değişse de değişmese de dava bilinciyle çalışan, emek veren teşkilat mensuplarımızla ramazan ayının ruhuna uygun şekilde muhabbet ve huzur içerisinde iftar açtık. Geçmişten bugüne kadar emek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu belirten Aydın, "Bu mübarek ayı fırsat bilerek dostlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Geçmişten bugüne davamıza hizmet eden ve ahirete irtihal eden kıymetli dava arkadaşlarımızı da rahmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hayatta olan kardeşlerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İftar programına AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan, İshak Şan ve Resul Kurt ile partililer katıldı.