Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan İmamoğlu'na Destek Mitinginde Çarpıcı Mesajlar - Son Dakika
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Politika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan İmamoğlu'na Destek Mitinginde Çarpıcı Mesajlar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu\'ndan İmamoğlu\'na Destek Mitinginde Çarpıcı Mesajlar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen destek mitinginde demokrasi, hukuk ve adalet vurgusu yaparak Aydınlıları Pazar günü gerçekleşecek CHP ön seçimine katılmaya davet etti.

22.03.2025 01:05  Güncelleme: 01:08
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Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adına yapılan destek mitinginde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Demokrasi ve hukuk insanlar için yaşam alanıdır. Hak, hukuk ve adalet için hepinizi sandığa bekliyorum" diyerek tüm Aydınlıların, Pazar günü yapılacak olan CHP'nin ön seçimine katılmalarını istedi.

Geçtiğimiz gün suç örgütü liderliği yapmak ve yolsuzluk iddiaları üzerine gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanlığı öncülüğünde destek mitingi düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaşın da katıldığı mitingde demokrasi ve hukuk üstünlüğü vurgusu yapıldı. Mitingde Aydınlılara seslenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, anayasal hakların tartışmaya açık olmadığına dikkat çekerek, "Her zaman tekrar ettiğimiz bir cümleyi söylemek istiyorum huzurunuzda. Bizler hiçbir zaman Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan, ışığından ayrılmadık. Bundan sonrada ayrılmayacağımıza bir kez daha şerefimiz üzerine ant içiyoruz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, insan haklarından kaygı duyduğumuz bir zamanı yaşıyoruz. Anayasal hak ve hürriyetlerin tartışılmaya açıldığı bir dönemden geçiyoruz. Anayasal özgürlükler tartışılamaz. Hukukun üstünlüğü askıya alınamaz, müzakere edilemez. Demokrasi ve hukuk insanlar için yaşam alanıdır" dedi.

"Adil bir yaşam için sandık başına gideceğiz"

Konuşmasında tüm Aydınlıları, 23 Mart'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı adayı ön seçimine davet eden Başkan Çerçioğlu, "Hak, hukuk ve adalet için Pazar günü hepinizi sandığa bekliyorum. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için, demokrasi için, adil bir yaşam için sandık başına gideceğiz. Demokratik hakkımızı kullanacağız. Her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan İmamoğlu'na Destek Mitinginde Çarpıcı Mesajlar - Son Dakika

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