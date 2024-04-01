Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeniden seçildi

Politika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Bu seçimin bir tek kazananı var o da Aydın" dedi.

Aydın'da 344 bin 3 oy alan Özlem Çerçioğlu yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu, "Aydın halkına çok teşekkür ediyorum. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, kısacası tüm örgütümüz çok iyi çalıştılar. Adaylarımız ve bizler hepimiz el birliği ile çok düzenli ve planlı çalıştık. Çalışmalarımızın hepsi çok uzun zaman önceden hazırlandı. Kısa bir süre içerisinde hazırlık olmadı. Malumunuz bu konuda çok da tecrübeliyiz. Onun için Aydın halkı da sağ olsunlar bize büyük bir destek verdi. Kazandığımız ilçelerdeki belediye başkanlarımızı gösterdikleri üstün performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Omuzlarımızdaki büyük yükün ve sorumluluğumuzun farkındayız. Genci, yaşlı, çocuğu, kadını, çiftçisi hepsine ayrı ayrı hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu seçimin kaybedeni yok. Bir tek kazanını var o da Aydın" dedi.

"Beş yıl sonraki seçimler için çalışmaya şimdiden başladık"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlere her zaman hazırlıklı olduklarını ve çalışmalara uzun zaman önce başladıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza partimize gösterdikleri teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok hazırlıklıydık ve çok çalıştık. Tabi ki bu dönemde ekonomik sıkıntılar da mevcut. Vatandaşlarımız sarı kart gösterdi. Vatandaşlarımız bir değişiklik istedi, bir memnuniyetsizlik varmış ki sonuç böyle oldu. Türkiye'de 11 büyükşehir belediye başkanı gerçekten çok başarılı işlere işlere imza attık. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız da sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağını görmüş oldular. Tabi ki biz de 11 büyükşehir belediye başkanı diğer belediyeler gibi alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız da mevcut. Ama biz özellikle Türkiye'nin kanayan bir yarası olan tarım konusu üzerinde çok ciddi çalışmalar yaptık. Gençlerimiz ve kadınlarımız üzerinde yaptığımız çalışmalar Türkiye'de çok ciddi bir memnuniyet oluşturdu. Onun için de vatandaşların tercihi Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin büyük kısmı da artık CHP'de. Aydın halkına çok teşekkür ediyorum, bir kere daha minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. 5 yıl sonraki seçimler için şimdiden çalışmaya başladık" diye konuştu. - AYDIN