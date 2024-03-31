Aydın\'da hastaların oy kullanabilmesi için sağlık personeli seferber oldu

Politika

Yerel seçimler için Aydın'da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, hastanede yatan veya evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar için de görev yapan 260 sağlık personeli, vatandaşların oylarını kullanabilmesi için seferber oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde ise 882 bin 124 seçmenin 2 bin 918 sandıkta oy kullanması beklenirken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de hastanelerde yatan veya evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların oy kullanmasını sağlamak amacıyla seçim mesaisine başladı. Sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan sağlık personelleri, hasta vatandaşların oy verme işlemlerini gerçekleştirebilmesi için adeta seferber oldu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde il genelinde seçim günü 69 araç ve 78 ekip olmak üzere toplam 260 sağlık personeli görev yapacak. - AYDIN