Aydın\'da hastaların oy kullanabilmesi için sağlık personeli seferber oldu

Yerel seçimler için Aydın'da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, hastanede yatan veya evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar için de görev yapan 260 sağlık personeli, vatandaşların oylarını kullanabilmesi için seferber oldu.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde ise 882 bin 124 seçmenin 2 bin 918 sandıkta oy kullanması beklenirken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de hastanelerde yatan veya evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların oy kullanmasını sağlamak amacıyla seçim mesaisine başladı. Sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan sağlık personelleri, hasta vatandaşların oy verme işlemlerini gerçekleştirebilmesi için adeta seferber oldu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde il genelinde seçim günü 69 araç ve 78 ekip olmak üzere toplam 260 sağlık personeli görev yapacak. - AYDIN
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan Filiz Kavalcı, 4 dönemdir rakipsiz olarak seçimlere katıldı. 50 yaşındaki Kavalcı, Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı unvanına sahip.
Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini ve diğer adaylar hakkında hiçbir söz sarf etmediklerini belirtti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı. Alan ve Hacıbektaşoğlu, seçimlerin Zonguldak için hayırlı olmasını diledi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
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