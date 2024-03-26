Aydın\'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Seçmen Sayısı Arttı

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Aydın'da 886 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel seçimlere göre Aydın'da seçmen sayısı yaklaşık yüzde 1 oranında artış gösterdi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da seçim hazırlıkları sürdürülürken, il genelindeki seçmen sayıları da belli oldu. Büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtar seçimlerinde Aydın'da 882 bin 124 seçmen oy kullanacak. Geçtiğimiz 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Aydın genelinde 876 bin 562 seçmen oy kullanırken, yerel seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısında yaklaşık yüzde 1 oranında artış yaşandı. Aydın'da en fazla seçmen sayısı bulunan ilçe Efeler olurken, en az seçmen sayısı bulunan ilçe ise Karpuzlu oldu. Aydın genelinde 765 noktada 10'u seyyar 3'ü cezaevi olmak üzere toplam 2 bin 905 sandık kurulacak.
"En az seçmen Karpuzlu'da"
Aydın İl Seçim Müdürlüğü verilerine göre 25 bin 941 seçmenin bulunduğu Bozdoğan'da 55 noktada 101 sandık kurulacak. 10 bin 102 seçmenin bulunduğu Buharkent'te 14 noktada 1'i seyyar olmak üzere 36 sandık kurulacak. 39 bin 938 seçmenin bulunduğu Çine'de 83 noktada 159 sandık kurulacak. 76 bin 362 seçmenin bulunduğu Didim'de 22 noktada 229 sandık kurulacak. 226 bin 705 seçmenin bulunduğu Efeler'de 108 noktada 1'i seyyar, 1'i cezaevi olmak üzere 698 sandık kurulacak. 33 bin 319 seçmenin bulunduğu Germencik'te 43 noktada 118 sandık kurulacak. 41 bin 408 seçmenin bulunduğu İncirliova'da 30 noktada 1'i seyyar olmak üzere 130 sandık kurulacak. 14 bin 493 seçmenin bulunduğu Karacasu'da 38 noktada 64 sandık kurulacak. 8 bin 825 seçmenin bulunduğu Karpuzlu'da 20 noktada 1'i seyyar olmak üzere 39 sandık kurulacak. 18 bin 311 seçmenin bulunduğu Koçarlı'da 52 noktada 1'i seyyar olmak üzere 80 sandık kurulacak. 21 bin 445 seçmenin bulunduğu Köşk'te 28 noktada 77 sandık kurulacak. 102 bin 44 seçmenin bulunduğu Kuşadası'nda 30 noktada 1'i seyyar olmak üzere 306 sandık kurulacak. 21 bin 188 seçmenin bulunduğu Kuyucak'ta 33 noktada 1'i seyyar olmak üzere 75 sandık kurulacak. 122 bin 678 seçmenin bulunduğu Nazilli'de 91 noktada 1'i seyyar, 1'i cezaevi olmak üzere 398 sandık kurulacak. 93 bin 978 seçmenin bulunduğu Söke'de 72 noktada 1'i seyyar, 1'i cezaevi olmak üzere 301 sandık kurulacak. 15 bin 595 seçmenin bulunduğu Sultanhisar'da 22 noktada 55 sandık kurulacak. 9 bin 792 seçmenin bulunduğu Yenipazar'da 24 noktada 39 sandık kurulacak.
"Seçmen sayısında biraz artış var"
Aydın genelinde seçim hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Aydın İl Seçim Müdürü Hanefi Orhan, "İlimizdeki seçmen sayıları belli, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlere göre il genelindeki seçmen sayısında biraz artış var. Verilerimize göre Aydın genelinde 882 bin 124 seçmenimiz bulunuyor. Seçim gününde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde oy kullanabilmeleri açısından normal kurulacak olan sandıklarımızın yanı sıra yatalak olması sebebiyle oy kullanmaya gidemeyecek olan vatandaşlarımız için seyyar sandıklarımız da ilçelerimizde hazır bulunacak. Seçimlerin güvenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmesi adına tüm tedbirlerimizi aldık. Seçimlerin ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, farklı birimlerden oluşan ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi konular ele alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcunun son 5 yılda 20 katına çıktığını belirtti. Bakan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iflas bayrağını çekmiş durumda olduğunu açıkladı.
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