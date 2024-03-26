Aydın\'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Seçmen Sayısı Arttı

Politika

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Aydın'da 886 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel seçimlere göre Aydın'da seçmen sayısı yaklaşık yüzde 1 oranında artış gösterdi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da seçim hazırlıkları sürdürülürken, il genelindeki seçmen sayıları da belli oldu. Büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtar seçimlerinde Aydın'da 882 bin 124 seçmen oy kullanacak. Geçtiğimiz 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Aydın genelinde 876 bin 562 seçmen oy kullanırken, yerel seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısında yaklaşık yüzde 1 oranında artış yaşandı. Aydın'da en fazla seçmen sayısı bulunan ilçe Efeler olurken, en az seçmen sayısı bulunan ilçe ise Karpuzlu oldu. Aydın genelinde 765 noktada 10'u seyyar 3'ü cezaevi olmak üzere toplam 2 bin 905 sandık kurulacak.

"En az seçmen Karpuzlu'da"

Aydın İl Seçim Müdürlüğü verilerine göre 25 bin 941 seçmenin bulunduğu Bozdoğan'da 55 noktada 101 sandık kurulacak. 10 bin 102 seçmenin bulunduğu Buharkent'te 14 noktada 1'i seyyar olmak üzere 36 sandık kurulacak. 39 bin 938 seçmenin bulunduğu Çine'de 83 noktada 159 sandık kurulacak. 76 bin 362 seçmenin bulunduğu Didim'de 22 noktada 229 sandık kurulacak. 226 bin 705 seçmenin bulunduğu Efeler'de 108 noktada 1'i seyyar, 1'i cezaevi olmak üzere 698 sandık kurulacak. 33 bin 319 seçmenin bulunduğu Germencik'te 43 noktada 118 sandık kurulacak. 41 bin 408 seçmenin bulunduğu İncirliova'da 30 noktada 1'i seyyar olmak üzere 130 sandık kurulacak. 14 bin 493 seçmenin bulunduğu Karacasu'da 38 noktada 64 sandık kurulacak. 8 bin 825 seçmenin bulunduğu Karpuzlu'da 20 noktada 1'i seyyar olmak üzere 39 sandık kurulacak. 18 bin 311 seçmenin bulunduğu Koçarlı'da 52 noktada 1'i seyyar olmak üzere 80 sandık kurulacak. 21 bin 445 seçmenin bulunduğu Köşk'te 28 noktada 77 sandık kurulacak. 102 bin 44 seçmenin bulunduğu Kuşadası'nda 30 noktada 1'i seyyar olmak üzere 306 sandık kurulacak. 21 bin 188 seçmenin bulunduğu Kuyucak'ta 33 noktada 1'i seyyar olmak üzere 75 sandık kurulacak. 122 bin 678 seçmenin bulunduğu Nazilli'de 91 noktada 1'i seyyar, 1'i cezaevi olmak üzere 398 sandık kurulacak. 93 bin 978 seçmenin bulunduğu Söke'de 72 noktada 1'i seyyar, 1'i cezaevi olmak üzere 301 sandık kurulacak. 15 bin 595 seçmenin bulunduğu Sultanhisar'da 22 noktada 55 sandık kurulacak. 9 bin 792 seçmenin bulunduğu Yenipazar'da 24 noktada 39 sandık kurulacak.

"Seçmen sayısında biraz artış var"

Aydın genelinde seçim hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Aydın İl Seçim Müdürü Hanefi Orhan, "İlimizdeki seçmen sayıları belli, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlere göre il genelindeki seçmen sayısında biraz artış var. Verilerimize göre Aydın genelinde 882 bin 124 seçmenimiz bulunuyor. Seçim gününde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde oy kullanabilmeleri açısından normal kurulacak olan sandıklarımızın yanı sıra yatalak olması sebebiyle oy kullanmaya gidemeyecek olan vatandaşlarımız için seyyar sandıklarımız da ilçelerimizde hazır bulunacak. Seçimlerin güvenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmesi adına tüm tedbirlerimizi aldık. Seçimlerin ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN