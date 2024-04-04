Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Göreve Başladı

Aydın merkez ilçe Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, mazbatasını alıp belediyeye gelerek görevine başladı. Makam odasına girer girmez ilk açıklamayı yapan Yetişkin, "Artık çok ama çok çalışma vakti" diyerek vazifesinin başına geçti.
Hafta sonu gerçekleştirilen yerel seçimlerde rakiplerini geride bırakarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Efeler Belediye Başkanı olarak seçilen Anıl Yetişkin ilk olarak Aydın Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı. Efeler İlçe Seçim Kurulu Başkanı Rahime Burcu Arıkan'ın elinden mazbatasını teslim alan Yetişkin, burada yaptığı teşekkür konuşmasının ardından Aydın Adliyesi önünde CHP'li belediye meclis üyeleri ile birlikle fotoğraf çektirdi. Ardından Efeler Belediyesi'ne geçen Yetişkin, burada davul-zurna ve çiçekle karşılandı. Başkan Yetişkin, belediye önünde birlik ve beraberlik mesajları verdi. 'Efeler bizim' olan seçim sloganlarını artık 'Efeler hepimizin' olarak değiştirdiğini belirten Yetişkin, daha sonra makamına çıktı. Makamında da vatandaşların ve belediye personelinin yoğun ilgisi ile karşılanan Yetişkin, "Efeler'de basmadık kaldırım, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmamaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte bir Aydınlı, bir Efelerli olarak bu süreci çok daha güzele taşımak istiyorum. Bugüne kadar yapılanların üzerine ne kadar koyabilirsek, gece-gündüz durmadan çalışarak hep birlikte Efeler'i güzel, mutlu, huzurlu bir kent haline getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya başta ben kendi adıma, meclis üyesi arkadaşlarım adına ve belediye personelimiz adına söz veriyorum" dedi.
Efeler'i hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit davranarak yöneteceğinin altını çizen Başkan Yetişkin, "Genel başkanımıza, parti örgütümüze, partimizin değerli başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en çok da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerimi sunmak benim boynumun borcu. Hep beraber uyum içerisinde bir Efeler'i, bir Aydın'ı oluşturmak için beraber çok güzel bir süreç geçireceğimize yürekten inanıyorum. Hiç bir parti ve siyasi görüşe göre hiçbir ayrım yapmaksızın bir ortam oluşturmak üzere buradayız. Hep seçim sürecinde söylediğim gibi iletişimsizlik dünyanın en büyük sorunu. Biz bu iletişimi sağlamak zorundayız. Birbirimizi dinlemek ve anlamak zorundayız. Biz bunun şimdiden teminatını veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de ortak akılla yeni projeler üretmek üzere yola çıktık. Bunun da sözünü sahada verdik. Vatandaşlarımızla daha çok birlikte olabilmek adına 'Başkan Mahallede' projemiz vardı. Bunu da en yakın zamanda hayata geçireceğiz" diye konuştu.
Her zaman çok çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Yetişkin, başta Atatürk sonra eşi ve ailesi olmak üzere bu günlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ettiğini belirterek gönül birlikteliğiiçinde Efeler Belediyesi'ni yöneteceklerini söyledi.
Başkan Yetişkin konuşmasının ardından makamında tebrikleri kabul ederek vatandaşlarla sohbet etti. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Göreve Başladı - Son Dakika
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