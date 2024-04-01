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Aydın Efeler'de CHP'li Anıl Yetişkin seçimi kazandı - Son Dakika
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Politika

Aydın Efeler'de CHP'li Anıl Yetişkin seçimi kazandı

Aydın Efeler\'de CHP\'li Anıl Yetişkin seçimi kazandı

Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre merkez ilçe Efeler'de CHP'li Anıl Yetişkin 71 bin 630 oy alırken, en yakın rakibi MHP'li Burak Pehlivan 57 bin 922 oy aldı. Belediye meclis üyeleri seçiminde ise en fazla oyu CHP aldı.

01.04.2024 16:49  Güncelleme: 16:56
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Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre merkez ilçe Efeler'de CHP'li Anıl Yetişkin 71 bin 630 oy alırken, en yakın rakibi MHP'li Burak Pehlivan 57 bin 922 oy aldı.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Aydın'da resmi seçim sonuçları açıklanırken, merkez ilçe Efeler'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelerinin oy oranları da belli oldu. Efeler'de listede yer alan 226 bin 802 seçmenden 181 bin 48 seçmen belediye başkanlığı için toplam 699 sandıkta oy kullanırken, kullanılan oyların 170 bin 81'i geçerli, 10 bin 967'si geçersiz oldu. Belediye meclis üyeleri için oy kullanan 181 bin 112 seçmenden 169 bin 382'sinin oyu geçerli, 11 bin 730'unun oyu geçersiz sayıldı.

İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan sonuçlara göre Efeler Belediye Başkanlığı yarışında CHP adayı Anıl Yetişkin 71 bin 630 oy, MHP adayı Burak Pehlivan 57 bin 922 oy, İYİ Parti adayı Mehmet Fatih Atay 23 bin 644 oy, DEM Parti adayı Öznur Kızılay 5 bin 750 oy, Zafer Partisi adayı Şafak Ateş 3 bin 355 oy, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Yelken bin 824 oy, Demokrat Partisi'nin adayı Hasan Dinçer bin 252 oy, ANAP Partisi'nin adayı Serkan Saraçoğlu 890 oy, Saadet Partisi'nin adayı Zahir Bürkuk 863 oy, HÜDA PAR adayı Nizamettin Yalçınkaya 619 oy, DEVA Partisi adayı Osman Yasin Uzdu 492 oy, Millet Partisi'nin adayı Reyhan Yegen 452 oy, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı Ali Coşkun 401 oy, Halkın Kurtuluş Partisi adayı Mehmet Koçak 274 oy, Vatan Partisi'nin adayı Arif Bakır 217 oy, DSP adayı Sultan Aynacı 195 oy, Bağımsız aday Burhan Babacan 187 oy, Ocak Partisi adayı Yunus Kıran 114 oy aldı.

"En fazla meclis üyesi CHP'de"

Belediye meclis üyesi seçimlerindeki en fazla oyu ise 76 bin 606 oy ile Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Meclis üyesi seçimlerinde en fazla oyu alan ilk 5 parti ise CHP'den sonra 52 bin 817 oyla Milliyetçi Hareket Partisi, 17 bin 991 oyla İYİ Parti, 6 bin 887 oyla DEM Parti, 5 bin 258 oyla Zafer Partisi oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aydın Efeler'de CHP'li Anıl Yetişkin seçimi kazandı - Son Dakika

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