Aydın haberi: Muhtarlar Günü Kuşadası'nda kutlandı - Son Dakika
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Aydın haberi: Muhtarlar Günü Kuşadası'nda kutlandı

19.10.2022 20:57
Aydın haberi: Muhtarlar Günü Kuşadası'nda kutlandı

Aydın haber: 19 Ekim Muhtarlar Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda çelenk koyma töreni ile başladı. Kuşadası Belediye Bandosu'nun da hazır bulunduğu törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kuşadası'nda düzenlenen Muhtarlar Günü kutlaması Kuşadası'nın en yaşlı muhtarı olan Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarı Salih Sargın, Karaova Mahallesi Muhtarı Firdovs Bakkal ve Kadıkalesi Muhtarı Ferdi Kartal tarafından Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, birim müdürleri, ilçe protokolü ve siyasi parti ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı törenin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari muhtarlarla Bülent Ecevit Parkı'nda bulunan ARYA tesislerinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kutlamalar, muhtarların Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari'yi ziyaret etmeleri ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Muhtarlar Günü, Kuşadası, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın haberi: Muhtarlar Günü Kuşadası'nda kutlandı - Son Dakika

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