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Aydın'ın Didim ilçesinde CHP adayı Hatice Gençay seçimi önde götürüyor - Son Dakika
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Politika

Aydın'ın Didim ilçesinde CHP adayı Hatice Gençay seçimi önde götürüyor

Aydın\'ın Didim ilçesinde CHP adayı Hatice Gençay seçimi önde götürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan yerel seçimlerde CHP Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay, açılan sandıkların yarısına yakınında önde gözüküyor. Kesin olmayan sonuçlara göre Gençay, ilçenin ilk kadın belediye başkanı seçilmeye çok yakın.

31.03.2024 22:06  Güncelleme: 22:08
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Aydın'ın Didim ilçesinde sandıkların yarısına yakını açılırken, CHP Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay seçimi önde götürüyor.

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre CHP adayı Hatice Gençay seçimi önde götürürken, Gençay ilçenin ilk kadın belediye başkanı seçilmeye çaok yakın gözüküyor. Kesin olmayan sonuçlara göre, ilçedeki 229 sandıktan açılan 112 sandık sonuçlarına göre CHP adayı Hatice Gençay 19 bin 268 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Kadri Kabak ise 12 bin 341 oy aldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aydın'ın Didim ilçesinde CHP adayı Hatice Gençay seçimi önde götürüyor - Son Dakika

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