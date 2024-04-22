Aydın\'ın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Politika

Aydın'ın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu çocuklara emanet ederek hem çocukların bayramını kutladı hem de dileklerini yerine getirdi.

Gazi Mustafa Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Çocuk Bayramı yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu yıl da geleneği sürdürerek makam koltuğunu bu kez Köşk Merkez 100. Yıl Atatürk İlkokulu öğrencisi Berat Kalyon'a emanet etti. Başkanlık makamına geçen Berat Kalyoncu ile oldukça renkli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Güler, çocukların günlerini de kutlayarak kendisinden dilek ve taleplerini dinledi.

Başkan Güler yaptığı konuşmada; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğumuzu 100. Yıl Atatürk İlkokulu öğrencisi evladımız Berat Kalyon'a emanet ettik. Geleceğimizin teminatı; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor ve sevgiyle gözlerinden öpüyorum. Çocuklarımızın sevinci, ülkemizin geleceğine dair umudumuzu her zaman canlı tutuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz" dedi. - AYDIN