Aydın Seçim Yasakları Başladı, Kent Meydanı Normale Döndü

Politika

Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 18.00 itibariyle seçim yasakları başlarken, Aydın seçim sessizliğine büründü, Kent Meydan'ı ise normale döndü.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da seçim yasakları saat 18.00 itibariyle başlarken, Aydın seçim sessizliğine büründü. Atatürk Kent Meydan'ında çadır kurup, stant açan partiler ise seçim çadırlarını topladı. Seçimlere saatler kala tüm afiş ve seçim otobüsleri kaldırılırken, Atatürk Kent Meydanı da normale döndü. Siyasi parti temsilcileri ise hiçbir uyarıya mahal bırakmadan seçim yasaklarına yarım saat kala meydandaki çadırlarını topladılar. Aydınlı vatandaşlarda seçim heyecanı yaşanırken, Aydın'da büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar için 882 bin 124 seçmen oy kullanacak. - AYDIN