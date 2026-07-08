Ayia Napa'da Kıbrıs Türküne Saldırı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Pazar günü Ayia Napa kentinde Kıbrıs Türkü Ahmet Tan'ın darp edildiği olayda "ırksal ya da mezhepsel bir unsur bulunmadığını" söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Pazar günü bir grup genç tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Kıbrıs Türkü Ahmet Tan'a ilişkin açıklama geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Ayia Napa kentinde gerçekleştirilen saldırının İsveç pasaportlu bir grup turist tarafından yapıldığını belirtti. Letimbiotis, "Bu nedenle olayda ulusal, ırksal ya da mezhepsel bir unsur bulunmamaktadır" dedi.

Saldırıyı kınadıklarını ve olayla ilgili İsveç pasaportlu dört gencin tutuklandığını hatırlatan Letimbiotis, "Açıklamalar veya imalar Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların bir arada yaşamasını baltalamamalıdır" ifadesini kullandı.

Ağır yaralı halde bulunmuş ve entübe edilmişti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ayia Napa kentinde Pazar günü kimliği belirsiz bir grup, 47 yaşındaki KKTC vatandaşına saldırmıştı. Kıbrıs Türkü Ahmet Tan, Ayias Mavris Caddesi'nde ağır yaralı halde bulunmuştu. Tan, Lefkoşa Genel Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti. Doktorlar, yaralının sağlık durumunu "ciddi ancak stabil" olarak değerlendirmişti. - LEFKOŞA