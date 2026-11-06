Aykut Kaya, Antalya'nın demir yolu talebini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletti - Son Dakika
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Aykut Kaya, Antalya'nın demir yolu talebini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletti

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Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Mecliste Antalya'nın demir yolu beklediğini belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını göreve davet etti. Kaya, turizm ve örtü altı tarım kenti Antalya'nın Ankara, İzmir ve İstanbul'a demir yoluyla bağlanmasını istedi.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın yıllardır demir yolu beklediğini, projelerin somut adımlara dönüşmesini istediklerini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını bu konuda göreve davet etti.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın turizmin ve örtü altı tarımın başkenti olduğunu ancak böyle stratejik bir şehrin hala demir yolu bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Antalya'ya geçmişte 3 güzergahtan demir yolu sözünün verildiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Antalya'mızı Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a ne zaman demir yoluyla bağlayacaksınız? Biz, turizmde İtalya'nın, İspanya'nın ve Fransa'nın önemli şehirleriyle rekabet ediyoruz. Bu ülkeler demir yolu ağlarını geliştirmişken Antalya'mızda neden hala bu imkan yok? Bu ulaşım altyapısını geliştirmeden bu ülkelerin turizm şehirleriyle biz nasıl sağlıklı bir şekilde rekabet etmeye devam edeceğiz?"

Antalya'da iki uluslararası havalimanının bulunduğuna ancak ikisinin arasında raylı sistem bağlantısının olmadığına dikkati çeken Kaya, demir yolu bağlantısının hem ihracatçıların hem de tarım üreticilerinin rekabet gücünü arttıracağını söyledi.

Kaya, "Antalya'mız, yıllardır demir yolunu bekliyor. Artık bu projelerin somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını bu konuda göreve davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aykut Kaya, Antalya'nın demir yolu talebini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletti - Son Dakika
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