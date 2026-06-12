AYM, CHP'ye 40 Bin Lira Tazminat Kararını Onadı - Son Dakika
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AYM, CHP'ye 40 Bin Lira Tazminat Kararını Onadı

12.06.2026 13:31
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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik videosu nedeniyle verilen tazminatı doğru buldu.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik '128 milyar dolar' iddiasını konu alan video nedeniyle verilen 40 bin liralık manevi tazminat kararını hak ihlali saymadı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video ile ilgili eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı, 24 Şubat 2021'de yargıya başvurdu. Dava dilekçesinde, CHP'nin sosyal medya hesabında yer alan videoda ve bazı parti yöneticilerinin açıklamalarında Albayrak'ın şeref ve itibarının hedef alındığı ileri sürüldü. Davayı değerlendiren İstanbul Anadolu 29'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin bazı açıklamalarını siyasi eleştiri ve muhalefet kapsamında değerlendirdi. Ancak 19 Şubat 2021 tarihinde CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan videoda kullanılan ifadelerin ve görsellerin eleştiri sınırlarını aştığı sonucuna varılarak, CHP'nin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

CHP'nin istinaf başvurusu da reddedildi. Bölge Adliye Mahkemesi, dava konusu paylaşımda Berat Albayrak hakkında olgusal temele dayanmayan suçlayıcı ifadeler kullanıldığı ve bu iddiaları destekleyen somut verilerin ortaya konulamadığı değerlendirmesinde bulundu.

'TAZMİNAT ORANTISIZ DEĞİL'

Bunun üzerine CHP tarafından, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuldu. Başvuruyu inceleyen AYM, ana muhalefet partisinin kamusal tartışmalara katkı sunma görevi bulunduğunu, siyasetçilerin de daha geniş eleştiri sınırlarına katlanmak durumunda olduğunu hatırlattı. Buna karşın, kişilerin şeref ve itibarlarının korunmasının da anayasal güvence altında bulunduğunu vurguladı. Kararda, dava konusu ifadelerin yalnızca değer yargısı niteliğinde olmadığı, belirli olgulara ilişkin iddialar içerdiği belirtildi. Yüksek Mahkeme, derece mahkemelerinin ifade özgürlüğü ile kişilik hakları arasında denge kurarken ilgili ve yeterli gerekçe ortaya koyduğunu değerlendirdi. AYM, CHP aleyhine hükmedilen 40 bin liralık manevi tazminatın da orantısız olmadığı sonucuna vararak, Anayasa'nın 26'ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine oy çokluğuyla karar verdi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Berat Albayrak, 3. Sayfa, Politika, Medya, Son Dakika

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